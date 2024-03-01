ПСБ: Индекс МосБиржи завершил последний день зимы ростом, вновь поднявшись выше отметки 3250 пунктов

На рынке преобладали позитивные настроения, лишь отраслевой индекс девелоперов оказался в минусе. Это не стало неожиданностью - в предыдущие дни именно акции строительных компаний были значительно лучше рынка. При этом значительно отставали бумаги Самолёта. По этой причине они вчера подскочили на 3,3%. Триггером стало заявление Владимира Путина о необходимости продления программы льготной семейной ипотеки до 2030 года. Лидером стал транспортный сектор, который в последнее время понёс ощутимые потери. Абсолютно все акции сегмента опередили индекс МосБиржи. Уверенно смотрелись также бумаги нефтегазовых компаний во главе с обыкновенными акциями Башнефти. Отметим также бумаги ЛУКОЙЛа.

Вчера они полностью отыграли падение, которое произошло во второй половине февраля текущего года. Вновь лучше рынка были акции сталелитейщиков. Лучшую динамику продемонстрировали бумаги ММК из-за того, что они понесли наибольшие потери с начала февраля в сравнении с акциями Северстали и НЛМК. В списке аутсайдеров снова оказались бумаги угледобывающих компаний. Причиной стали сообщение о возврате экспортных пошлин на уголь с 1 марта. В минусе также оказались акции Полюса, несмотря на сильный отчёт за II полугодие 2023 г. Вероятно, инвесторы не уверены, что компания решится на выплату дивидендов за прошлый год. Мы же считаем, что Полюс может вернуться к выплате дивидендов. В таком случае потенциальный дивидендная доходность может стать рекордной для компании.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет двигаться вблизи отметки 3250 пунктов. Российский рынок показывает самый сильный недельный рост в этом году. Кроме этого, достаточно близко находятся годовые максимумы. На наш взгляд, без краткосрочной остановки их будет проблематично пройти. После паузы сегодня, индекса МосБиржи может продолжить расти уже в начале следующей недели.

Лучше рынка могут быть акции ВК из-за сообщений о том, что компания вернулась к идее провести IPO Skillbox. Хуже рынка должны быть бумаги Мечела и Распадской. Они будут под давлением из-за возвращения экспортных пошлин.