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Курсы валют ЦБ РФ на 1 марта: 90,8423 руб/доллар США и 98,5447 руб/евро

ЦБ РФ с 1 марта установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 90,8423 руб.
  • 1 евро - 98,5447 руб.
  • 10 китайских юаней - 125,6750 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,0269 р. (1,12%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,9053 р. (0,91%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,4100 р. (1,11%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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