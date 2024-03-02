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ПСБ: Приближается дивидендный сезон, в ходе которого российские публичные компании объявят и впоследствии выплатят дивиденды за 2023 год

Мы проанализировали и выбрали акции с наибольшей потенциальной доходностью по выплатам.

По нашим оценкам, исходя из текущих котировок, наибольший доход могут принести акции Транснефти. Годовой дивиденд должен составить порядка 210 руб./акцию, что эквивалентно примерно 13% доходности. Следом идут «префы» Башнефти. Компания, при сохранении дивидендных выплат на уровне 25% от чистой прибыли по МСФО, выплатит акционерам 250 руб. на акцию, что предполагает дивидендную доходность на уровне около 12%. Схожую доходность могут принести акции МТС и Северстали.

Если с Северсталью всё известно, СД уже рекомендовал выплатить 191,5 руб./акцию, то по МТС ещё остаётся неопределённость. Компания опубликует отчётность за год 5 марта. Сюрпризов не ждём, рассчитываем на 34 руб./акцию в качестве дивиденда, что принесёт чуть меньше 12% доходности. Последними акциями в нашей подборке являются бумаги Сбербанка. Совет директоров ещё не дал рекомендацию по выплатам, однако представленная банком отчётность говорит о том, что Сбербанк выплатит 33,4 руб./акцию уже в конце весны – начале мая.

Помимо вышеперечисленных бумаг порадовать инвесторов во время предстоящего дивидендного сезона могут также акции Татнефти, Совкомфлота, Магнита и ЛСР.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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