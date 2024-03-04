ПСБ: Brent получила новый импульс для роста

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent завершили прошлую неделю ростом, ближайший фьючерс торговался чуть выше 83 долл./барр. В течение прошлой недели особо выраженной динамики не было. Отчет Минэнерго США вышел безыдейным - запасы сырой нефти выросли на 4,2 млн барр., что оказалось выше консенсус-прогноза в 3,1 млн барр., однако надо помнить, что запасы остаются ниже 5-летней средней, что по мере возврата НПЗ к работе после техрегламентов должно стимулировать спрос. Со стороны статистики по США сюрприза также не было: индекс потребительских расходов за январь, важный показатель, учитываемый ФРС в процессе принятии решения по ставке, вышел в рамках ожиданий - 2,4% г/г.

Однако в выходные пришел позитивный сюрприз от ОПЕК+: альянс объявил о продлении дополнительных добровольных сокращений нефтедобычи объемом 2 млн барр./день, которые будут действовать до конца июня. Рынок уже давно застыл в узком диапазоне 81-83 долл./барр., и решение ОПЕК+, по нашему мнению, может стать тем самым необходимым триггером для выхода вверх из этого диапазона и попытки проторговать 85 долл./барр. На текущей неделе также ожидаем новостей по Китаю, где пройдут традиционные сессии законодательного органа страны и высшего органа власти - Всекитайского собрания народных представителей (NPC). Это важнейшее политическое событие страны, где обычно озвучиваются цели на год и стратегии развития экономики.