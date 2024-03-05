Комментарии

ПСБ: Рекомендуем по-прежнему придерживаться короткой дюрации облигационных портфелей

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

В понедельник снижение котировок ОФЗ продолжилось – доходности прибавили еще 9-17 б.п. (12,49% - по 5-летним бумагам, 12,54% - по 10-летним). Индекс RGBI уже практически полностью нивелировал рост с осени прошлого года на ожиданиях достаточно быстрого возврата инфляции к цели за счет жесткой ДКП ЦБ. На текущий момент ожидания рынка по началу снижения ключевой ставки смещаются на 2 полугодие, что давит на котировки госбумаг.

Рекомендуем по-прежнему придерживаться короткой дюрации облигационных портфелей, делая ставку на корпоративные флоатеры (основная часть портфеля), а также на участие в первичных размещениях облигаций с фиксированной ставкой сроком не более 3 лет и кредитным рейтингом не ниже категории «А».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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