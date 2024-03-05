Комментарии

ПСБ: Индекс МосБиржи по итогам торгов в понедельник смог подняться выше отметки 3300 пунктов

Абсолютно все отраслевые сегменты оказались в плюсе. Заметно лучше рынка был сектор ИТ компаний. Здесь вновь в лидерах оказались акции Яндекса, которые достигли 3700 руб. Переписали годовые максимумы также бумаги Ozon, прибавив за день почти 4%. Неплохо выглядел нефтегазовый сектор. Повышенным спросом пользовались акции Башнефти, а также бумаги Татнефти, которые смогли закрыть дивидендный гэп. В секторе металлургии и горной добычи отметим сильный рост акций Полюса.

Бумаги компании подскочили на 5,3%, показав самую сильную дневную динамику с конца мая 2023 года. Триггером для роста акции Полюса стали мировые цены на золото, которые приближаются к историческому максимуму. Чуть менее 6% прибавили бумаги Распадской. Вчера они вновь поднялись выше 390 рублей. Взгляд на акции компании у нас сдержанный. В ближайшие дни можем увидеть коррекцию. Отдельном выделим также акции Сбербанка, которые остановились в шаге от 300 рублей.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи может продолжить расти.  Ближайшим уровнем сопротивления выступает отметка 3340 пунктов. Однако, уже в ближайшие дни российский рынок может немного скорректироваться. Индекс растёт четвёртую сессию подряд, кроме того акции Сбербанка и ЛУКОЙЛа торгуются на пиках. На это фоне стоит можно ожидать небольшого снижения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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