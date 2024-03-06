ПСБ: Сильные результаты МТС: рост чистой прибыли на 67,5% за 2023 год

Екатерина Хейфец, главный аналитик ПСБ

Ключевые показатели группы МТС за 4 квартал и весь 2023 год:

Выручка: 168 млрд руб. (+18% г/г), 606 млрд руб. (+13,5% г/г)

OIBDA: 56,7 млрд руб. (+3,9% г/г), 234,2 млрд руб. (+6,4% г/г)

Чистая прибыль: 16,1 млрд руб. (+195,6% г/г), 54,6 млрд руб. (+67,5% г/г)

Чистый долг: 441 млрд руб. (+14,9% г/г)

Чистый долг/LTM OIBDA: 1,9х (+0,2 п.п)

Положительно оцениваем результаты компании. Показатели по выручке и OIBDA совпали с нашими ожиданиями (168 и 58,9 млрд руб. соответственно), однако фактическая прибыль оказалась значительно лучше прогнозов (наш прогноз — 11,46 млрд руб., консенсус — 10,8 млрд). Драйверы роста выручки — телеком-услуги, реклама и доходы МТС-банка. Рост прибыли был обеспечен в основном ростом OIBDA и положительным эффектом от валютной переоценки. FCF без учета банковской деятельности вырос до 44,8 млрд руб. (против 37,2 млрд в 2022) на фоне сокращения капитальных затрат (-8,7% г/г).

Сохраняем позитивный взгляд на компанию, несмотря на увеличение долговой нагрузки. По мере смягчения дкп компания способна показать опережающую рынок динамику. Считаем, что в этом году финрезы компании может поддержать утверждение механизма индексации тарифов сотовых операторов на уровне ИПЦ и увеличении доли в капитале Юрент (одного из крупнейших игроков на рынке кикшеринга). Кроме того, в настоящий момент обсуждается возобновление планов АФК Системы по проведению IPO МТС-банка весной 2024 г., что может положительно сказаться и на котировках МТС.

Важный момент также и выплата дивидендов. Ожидаем 34 руб./акция (дивдоходность ~ 11,6%).

Наш таргет на горизонте 12 месяцев — 332 руб./акция.