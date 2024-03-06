ПСБ: Курс доллара в ближайшее время способен уйти "под" отметку 90 руб., не исключен ближе к выборам откат к минимумам года, району 88 руб.

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Вчера рубль, второй день подряд, уверенно укреплялся. По итогам торговой сессии курс доллара с поставкой "завтра" откатился к 90.52 руб., потеряв за день 73 копейки, юань - к 12,55 руб. Обе валютные пары отступили к своим 50-дневным средним и технически настроены продолжить снижение. Отметим, что понижательное движение сопровождалось некоторым повышением объемов торгов, причем внутридневная структура указывает как на усиление предложения со стороны экспортеров, так и склонность спекулятивных игроков сокращать валютные позиции. Учитывая отсутствие значимых внешних сигналов, в пользу рубля, видимо, начинает играть фактор приближающихся президентских выборов, традиционно поддерживающий рубль.