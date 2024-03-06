Комментарии

ПСБ: Курс доллара в ближайшее время способен уйти "под" отметку 90 руб., не исключен ближе к выборам откат к минимумам года, району 88 руб.

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Вчера рубль, второй день подряд, уверенно укреплялся. По итогам торговой сессии курс доллара с поставкой "завтра" откатился к 90.52 руб., потеряв за день 73 копейки, юань - к 12,55 руб. Обе валютные пары отступили к своим 50-дневным средним и технически настроены продолжить снижение. Отметим, что понижательное движение сопровождалось некоторым повышением объемов торгов, причем внутридневная структура указывает как на усиление предложения со стороны экспортеров, так и склонность спекулятивных игроков сокращать валютные позиции. Учитывая отсутствие значимых внешних сигналов, в пользу рубля, видимо, начинает играть фактор приближающихся президентских выборов, традиционно поддерживающий рубль.

По нашему мнению, доллар и юань останутся под давлением и сегодня. Полагаем, что спекулятивный спрос на валюту останется низким, что в условиях устойчивости предложения со стороны ЦБ и экспортеров, формирует пространство для дальнейшего укрепления рубля. Целевым на сегодня по доллару видим диапазон 89,7-90,7 руб. Склонны ждать перехода курса американской валюты "под" отметку 90 руб., скорее, на следующей неделе, допуская ближе к выборам откат к минимумам года, району 88 руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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