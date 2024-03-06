Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 марта: 6 149,1201 руб/1 г золота и 67,7000/1 г серебра ЦБ РФ с 6 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 149,1201 руб.

1 грамм серебра - 67,7000 руб.

1 грамм платины - 2 605,5500 руб.

1 грамм палладия - 2 778,4700 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 128,7001 р. (2,14%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,9700 р. (1,45%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 44,4201 р. (1,73%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 32,3001 р. (1,18%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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