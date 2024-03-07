ПСБ: HeadHunter подтвердил планы по переезду

Екатерина Хейфец, главный аналитик ПСБ:

HeadHunter также раскрыл результаты за 2023 год:

Выручка: 29,4 млрд руб. (+62,8% г/г)

Скорректированная EBITDA: 17,4 млрд руб. (+89,7% г/г)

Маржа скорр. EBITDA: 59% (+8,3 п.п. г/г)

Чистая прибыль: 12,4 млрд руб. (+236% г/г)

Компания — главный бенефициар дефицита кадров, который наблюдается на рынке РФ последнее время. Высокий спрос на персонал обеспечил рост новых клиентов (+40% г/г к регистрациям новых компаний на платформе), в том числе и среди малого и среднего бизнеса. Число платящих клиентов выросло на 24,9% г/г. Драйвер выручки — сегмент объявлений о вакансиях (доля — 47%) вырос на 76,9%. На рост прибыли положительно сказался как приток новых клиентов и рост бизнеса в целом, но и положительный эффект от курсовых разниц.

Среди главных статей расходов HeadHunter — затраты на персонал (+17,3% г/г) и маркетинг (+33,1% г/г), что связано с ростом бизнеса.

Ключевой момент для компании сейчас — смена юрисдикции. Менеджмент компании заявил, что в планах на 2024 год — получение листинга на МосБирже и создание условий для возобновления выплат дивидендов. 27 марта ГОСА рассмотрит вопрос о редомициляции с Кипра в Калининградский САР. Кроме того, в рамках первого этапа реструктуризации МКАО Хэдхантер получило 72,7% акций HeadHunter PLC.

Наш таргет для расписок HeadHunter — 3805 руб./акция, однако не исключаем, что можем повысить целевой уровень после утверждения переезда.