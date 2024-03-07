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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 7 марта: 6 199,4399 руб/1 г золота и 69,5100/1 г серебра

ЦБ РФ с 7 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 6 199,4399 руб.
  • 1 грамм серебра - 69,5100 руб.
  • 1 грамм платины - 2 570,5100 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 733,1699 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 50,3199 р. (0,82%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,8100 р. (2,67%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 35,0400 р. (1,34%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 45,3000 р. (1,63%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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