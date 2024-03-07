Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 7 марта: 6 199,4399 руб/1 г золота и 69,5100/1 г серебра ЦБ РФ с 7 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 199,4399 руб.

1 грамм серебра - 69,5100 руб.

1 грамм платины - 2 570,5100 руб.

1 грамм палладия - 2 733,1699 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 50,3199 р. (0,82%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,8100 р. (2,67%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 35,0400 р. (1,34%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 45,3000 р. (1,63%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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