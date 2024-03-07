ПСБ: В преддверие длинных выходных доллар может остаться в диапазоне 90-91 руб., на следующей неделе вероятен откат к минимумам года

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Вчера борьба между покупателям и и продавцами валюты обострилась. Курс доллара вновь, второй день подряд, т естировал на прочность 50-дневную среднюю, находящуюся у 90.5 руб., но не смог пока зафиксироваться ниже. Объемы торгов также продолжили повышаться (объем торгов парой доллар/рубль с поставкой "завтра" превысил 1,18 млрд долл., максимум за неделю), отражая в первой половине дня увеличение предложения со стороны экспортеров, в конце торгов - более объемные покупки американской валюты спекулятивными участниками.