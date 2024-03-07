ПСБ: В преддверие длинных выходных доллар может остаться в диапазоне 90-91 руб., на следующей неделе вероятен откат к минимумам года

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ
Вчера борьба между покупателями и продавцами валюты обострилась. Курс доллара вновь, второй день подряд, тестировал на прочность 50-дневную среднюю, находящуюся у 90.5 руб., но не смог пока зафиксироваться ниже. Объемы торгов также продолжили повышаться (объем торгов парой доллар/рубль с поставкой "завтра" превысил 1,18 млрд долл., максимум за неделю), отражая в первой половине дня увеличение предложения со стороны экспортеров, в конце торгов - более объемные покупки американской валюты спекулятивными участниками.
Сегодня утром доллар пытается расти и, ввиду предстоящих длинных выходных, может завершить неделю в диапазоне 90-91 руб.
Однако, учитывая комфортные уровни на рынке нефти и отсутствие новостного негатива, значимых факторов для спекулятивных участников предъявлять высокий спрос на валюту в ближайшие дни мы не видим. На предвыборной неделе склонны ждать сохранения преимущественно перевеса предложения валюты над спросом, по-прежнему оцениваем вероятность перехода курса доллара к минимумам года, в район 88-89 руб., как высокую.