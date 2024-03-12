Комментарии

ПСБ: Ожидаем переход к консолидации рынка ОФЗ после активных продаж на прошлой неделе

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Давление на котировки ОФЗ в понедельник сохранилось – доходности по коротким и среднесрочным выпускам выросли на 3-6 б.п. (12,74% - по 5-летним бумагам, 12,74% - по 10-летним). При этом темпы снижения котировок снизились по сравнению с активными продажами на прошлой неделе, когда кривая выросла на 30-40 б.п.

Отметим, что ценовой индекс RGBI (117,4 п.) подошел к минимумам осени 2023 г. (117,2 п.) – ожидаем, что в ближайшее время индекс будет консолидироваться вблизи данных значений в ожидании сигналов от данных по инфляции и регулятора. Ожидания на рынке по началу цикла снижения ставки постепенно смещаются ближе к концу III - началу IV квартала на фоне намерения ЦБ в этом году резко снизить инфляцию до 4,0%-4,5%.

В отсутствии явных идей на рынке облигаций рекомендуем сохранять короткую дюрацию портфелей за счет флоатеров, а также коротких корпоративных бумаг срочностью до 2-3 лет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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