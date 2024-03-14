ПСБ: Доллар сохраняет потенциал для отката в 90-91 руб. по итогам предвыборной недели

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Доллар в начале торгов среды инерционно вновь пытался достичь отметки 92 руб., но во второй половине дня преимущественно находился под давлением, по итогам дня отступив к 91,5 руб. Курс юаня снизился к 12,68 руб. Откат ключевых валют в парах с рублем происходил на фоне заметного улучшения ситуации на рынке нефти. Нефть марки Brent вчера резко выросла, поднявшись к 84 долл./барр., в район максимумов с ноября месяца, настраивая на выход из затянувшегося "боковика" (котировки Brent с начала февраля зажаты в диапазоне 81-84 долл./барр.). Внутридневная структура показала более равномерное распределение предложения валют, указывая на устойчивые продажи со стороны экспортеров, а также нормализацию ситуацию на валютном рынке после носившего локальный характер всплеска нервозности днем ранее.

Утром доллар и юань пытаются сдержанно расти. Благоприятная ситуация на рынке нефти и сохранение высокой активности экспортеров перед выборами настраивают на откат доллара в диапазон 90-91 руб. в концовке недели в случае отсутствия новостей, способных усилить спекулятивный спрос на валюты.

Откат к минимумам года, в зону 88-89 руб. выглядит уже оптимистичным сценарием.