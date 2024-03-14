Комментарии

ПСБ: Доллар сохраняет потенциал для отката в 90-91 руб. по итогам предвыборной недели

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Доллар в начале торгов среды инерционно вновь пытался достичь отметки 92 руб., но во второй половине дня преимущественно находился под давлением, по итогам дня отступив к 91,5 руб. Курс юаня снизился к 12,68 руб. Откат ключевых валют в парах с рублем происходил на фоне заметного улучшения ситуации на рынке нефти. Нефть марки Brent вчера резко выросла, поднявшись к 84 долл./барр., в район максимумов с ноября месяца, настраивая на выход из затянувшегося "боковика" (котировки Brent с начала февраля зажаты в диапазоне 81-84 долл./барр.). Внутридневная структура показала более равномерное распределение предложения валют, указывая на устойчивые продажи  со стороны экспортеров, а также нормализацию ситуацию на валютном рынке после носившего локальный характер всплеска нервозности днем ранее.

Утром доллар и юань пытаются сдержанно расти. Благоприятная ситуация на рынке нефти и сохранение высокой активности экспортеров перед выборами настраивают на откат доллара в диапазон 90-91 руб. в концовке недели в случае отсутствия новостей, способных усилить спекулятивный спрос на валюты.

Откат к минимумам года, в зону 88-89 руб. выглядит уже оптимистичным сценарием.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Туризм 2024, последние новости
Туристический трафик на горнолыжных комплексах «Истлэнд» и «Гора Соболиная» вырос на четверть
Зачем туристу ехать в Иркутск?
Экспедиция звездных шефов отправляется на Байкал
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги