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Курсы валют ЦБ РФ на 14 марта: 91,5449 руб/доллар США и 100,1869 руб/евро

ЦБ РФ с 14 марта установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 91,5449 руб.
  • 1 евро - 100,1869 руб.
  • 10 китайских юаней - 127,0410 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,6631 р. (0,73%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,8308 р. (0,84%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,6010 р. (0,48%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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