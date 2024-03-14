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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 14 марта: 6 361,0698 руб/1 г золота и 71,7400/1 г серебра

ЦБ РФ с 14 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 6 361,0698 руб.
  • 1 грамм серебра - 71,7400 руб.
  • 1 грамм платины - 2 693,0601 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 007,9900 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 10,0198 р. (0,16%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5800 р. (0,82%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 30,1700 р. (1,11%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 4,2600 р. (0,14%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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