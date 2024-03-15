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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 15 марта: 6 388,4502 руб/1 г золота и 71,5900/1 г серебра

ЦБ РФ с 15 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 6 388,4502 руб.
  • 1 грамм серебра - 71,5900 руб.
  • 1 грамм платины - 2 742,8799 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 143,5500 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 27,3802 р. (0,43%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1500 р. (0,21%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 49,8199 р. (1,85%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 135,5600 р. (4,51%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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