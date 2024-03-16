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Курсы валют ЦБ РФ на 16 марта: 91,8700 руб/доллар США и 99,9718 руб/евро

ЦБ РФ с 16 марта установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 91,8700 руб.
  • 1 евро - 99,9718 руб.
  • 10 китайских юаней - 127,3280 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2341 р. (0,26%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2907 р. (0,29%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1770 р. (0,14%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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