ПСБ: Транснефть отчиталась за 2023 г. - рекордные выручка и прибыль

Компания представила отчет по МСФО за 2023 г., акции реагируют ростом на 1,6%.

Ключевые результаты:

Выручка: 1330,9 млрд руб., +10,5% г/г

EBITDA: 552,8 млрд руб., +8,1% г/г

Рентабельность по EBITDA: 41,5%, -0,9 п.п.

Чистая прибыль: 296,5 млрд руб., +22,2% г/г

Рентабельность по чистой прибыли: 22,2%, +2,07 п.п.

Компания превзошла ожидания рынка. Выручка за период выросла до рекорда на фоне увеличения тарифов на 5,9%, это же способствовало и росту EBITDA. Небольшое давление на маржу оказал рост операционных расходов - на 12% г/г. Чистая прибыль также стала рекордной, увеличившись благодаря получению прибыли от СП и зависимых компаний и сокращению финансовых расходов. Транснефть могла бы показать и более внушительный результат по прибыли, но помешал рост расходов по уплате налога на прибыль на 41,7% г/г, включая разовый налог на сверхприбыль. Исходя из чистой прибыли и дивидендной политики компании (50% от чп по МСФО), акционеры могут рассчитывать на 205 руб./акцию, доходность 12,7%. Мы позитивно смотрим на Транснефть и считаем ее интересной для инвестиций, наш таргет на 12 мес. - 1874 руб. Драйвером роста финпоказателей в текущем году может быть индексация тарифов на 7,2%.