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ПСБ: ТКС Холдинг по закрытой подписке может разметить 130 млн обыкновенных акций по цене 3 422,62 руб.

Потенциальный объем допэмиссии по цене размещения составляет 445,071 млрд рублей. Внеочередное собрание акционеров состоится 8 мая. - Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Приобретение ТКС Холдингом Росбанка выглядит интересным ходом, так как позволит компании полноценно выйти на рынок корпоративного кредитования и усилить свои позиции в сегменте МСП, для которого ТКС Холдинг имеет уже развитые сервисы, а также получить некоторую синергию за счет ипотечного сегмента, где у Росбанка достаточно сильные позиции. Вместе с тем, по нашему мнению, сделка все же не несет очевидной значительной синергии ввиду сильно различающихся бизнес-моделей кредитных организаций. Поэтому на первый план выходит стоимость сделки. Учитывая озвученные параметры и текущие рыночные реалии, дополнительная эмиссия в 445 млрд руб. выглядит объемно: Сбербанк, один из лидеров банковской отрасли, оценивается в 1,1 капитала, а привлекаемый ТКС Холдингом объем подразумевает оценку Росбанка в 1,95 капитала. В то время как сам Росбанк, даже после ралли последних дней, оценивается рынком в 0,96 капитала.

По нашему мнению,  оценка Росбанка, от которого мы не ожидаем сильного органического роста, составляет 1,1-1,2 капитала. Более высокая оценка может  несколько ухудшить инвестиционный кейс  по ТКС Холдингу. Вместе с тем, сама сделка, по нашему мнению, позволяет рассчитывать на более привлекательную дивидендную политику, которую, как сообщила компания, планируется принять до конца года. Мы оставляем свою целевую оценку акций ТКС Холдинга на уровне 4240 рублей и ждем дополнительных подробностей от эмитента. Допускаем, что не весь объем допэмиссии может быть направлен на покупку, поскольку туда включается еще резерв для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами. Неиспользованное количество одобренных к выпуску дополнительных бумаг будет аннулировано. Тем не менее, опасения относительно суммы сделки и ее эффективности будут способствовать повышенной волатильности акций ТКС Холдинга и спровоцируют реализацию инвесторами навеса предложения после редомициляции. Но мы по-прежнему считаем, что акции ТКС Холдинга останутся интересными для среднесрочного инвестирования.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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