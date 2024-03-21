ПСБ: ТКС Холдинг по закрытой подписке может разметить 130 млн обыкновенных акций по цене 3 422,62 руб.

Потенциальный объем допэмиссии по цене размещения составляет 445,071 млрд рублей. Внеочередное собрание акционеров состоится 8 мая. - Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Приобретение ТКС Холдингом Росбанка выглядит интересным ходом, так как позволит компании полноценно выйти на рынок корпоративного кредитования и усилить свои позиции в сегменте МСП, для которого ТКС Холдинг имеет уже развитые сервисы, а также получить некоторую синергию за счет ипотечного сегмента, где у Росбанка достаточно сильные позиции. Вместе с тем, по нашему мнению, сделка все же не несет очевидной значительной синергии ввиду сильно различающихся бизнес-моделей кредитных организаций. Поэтому на первый план выходит стоимость сделки. Учитывая озвученные параметры и текущие рыночные реалии, дополнительная эмиссия в 445 млрд руб. выглядит объемно: Сбербанк, один из лидеров банковской отрасли, оценивается в 1,1 капитала, а привлекаемый ТКС Холдингом объем подразумевает оценку Росбанка в 1,95 капитала. В то время как сам Росбанк, даже после ралли последних дней, оценивается рынком в 0,96 капитала.