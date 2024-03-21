ПСБ: Индекс МосБиржи в среду прибавил 0,5% после двух дней снижения

Объёмы торгов вновь оказались рекордными, перешагнув вчера отметку 150 млрд руб. Это было вызвано всплеском активности инвесторов в отдельных бумагах. В лидерах по данному параметру вновь оказались акции ТКС Холдинг. После очередного локального максимума бумаги устремились вниз на новостях о планах провести допэмиссию для покупки Росбанка. Повышенная активность наблюдалась и в аутсайдерах предыдущего дня – бумагах Роснефти и Газпром нефти. Как мы отмечали накануне, именно в этих акциях может чествоваться навес предложения за счёт разбалансировки портфелей управляющими компаниями.

Отметим сильно выросшие акции АЛРОСА. Вчера они закрыли дивидендный гэп с октября прошлого года. Заметно прибавили также бумаги НЛМК после сообщения о приостановке арбитражным судом производства по иску компании к ФАС. Уже на вечерней сессии подскочили акции золотодобытчиков на фоне сильного роста мировых цен на золото. Лучше рынка снова были бумаги ИТ компаний. Сильнее остальных подорожали акции Яндекса, чуть меньше прибавили расписки Ozon. Из прочих отметим акции Транснефти. Компания вчера представила финансовую отчётность за 2023 год. Результаты превзошли ожидания рынка. Несмотря на это, бумаги компании завершили день ростом всего на 1,5%. Взгляд у нас положительный, ждём обновления годовых пиков в обозримом будущем.