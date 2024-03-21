ПСБ: Сегодня доллар может откатиться в 91,5-92 руб.

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и руб. отраслевого анализа ПСБ

В среду рубль несколько укрепился к основным валютам: курс доллара откатился к отметке 92,25 руб., юань - "под" отметку 12.8 руб. Давление на рубль ощутимо снизились, что отразилось во внутридневной структуре торгов - в конце торговой сессии валюты преимущественно продавали, отыгрывая позитивный внешний фон. Действительно вчера мировые рынки пытались расти в ожидании объявления итогов заседания ФРС и, ввиду отсутствия негативного сюрприза от американского регулятора, завершили день достаточно сильно. Ключевой поддержкой выступили прогнозы ФРС: был повышены ожидания по росту ВВП в этом году, с 1,4% до 2,1% г/г, и, хотя целевые уровни по базовой инфляции были повышены с 2,4 до 2,6% г/г, ожидания по общему показателю потребительской инфляции не изменились и составили 2,4%.

И, как следствие - ФРС сохранила ориентир по ключевой ставке на конец 2024 года на уровне 4,6%, что в целом соответствует рыночным ожиданиям. Дополнительно и глава ФРС Дж. Пауэлл, выступая после заседания, повторил тезис о том, что снижение ключевой "в какой-то момент" в этом году станет целесообразным, ослабив опасения того, что регулятор может быть негибким и вряд ли будет долго тянуть с понижением. В настоящий момент рынки ожидают первого понижения в июне, что выглядит вполне уместным, учитывая, что на июньском заседании ФРС представит очередной апдейт прогноза, а также текущее, достаточно тугое, торможение инфляционных процессов в США. Стоит отметить, что прогнозы на 2025 год по ставке и инфляции несколько ухудшились. Однако это не помешало американским фондовым индексам и золоту обновить исторические максимумы. Цены на нефть, правда, немного откатились от 87 долл./барр, реагируя на слабые недельные данные по спросу на топливо в США, но в целом остаются на комфортных для рубля уровнях.

На утреннем малоликвидном рынке доллар сдержанно подрастает, пытаясь удержаться недалеко от важной зоны сопротивления 93-93,5 руб. Позитивный внешний фон и экспирация деривативов на Московской бирже, по моему мнению, будут сдерживать интерес