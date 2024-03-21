ПСБ: Размещение ОФЗ с премией вчера продавило котировки госбумаг

Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

Снижение рынка госбумаг в среду продолжилось – доходности ОФЗ выросли до 10 б.п. (доходность 5-летних ОФЗ до 13,22%, 10-летних – до 13,30% годовых). Несмотря на снижение рынка последние недели Минфин продолжает размещать большие объемы длинных госбумаг с существенной премией к рынку. Так, вчера был размещен 10-летний выпуск на 96 млрд руб. при спросе 114 млрд руб. по средневзвешенной доходности 13,43% годовых. Соседний более длинный выпуск на кривой ОФЗ накануне аукциона торговался с доходностью 13,19% годовых, таким образом премия на вчерашнем аукционе составила до 24 б.п. Видимо, Минфин решил жестко придерживаться квартального плана по размещению ОФЗ (800 млрд руб., уже выполнен на 90%), в результате чего давление на рынок будет сохраняться.

Данные по инфляции вчера остались нейтральными (на 18 марта годовой рост цен остался на уровне 7,7%) – смягчения риторики от ЦБ в пятницу не ожидаем.

Стратегия на долговом рынке пока остается прежней – минимизация дюрации за счет корпоративных флоатеров и бумаг с фиксированной ставкой срочностью до 2,5-3,0 лет.