Комментарии

ПСБ: Доллар продолжит удерживаться в диапазоне 91,5-93 руб. в начале недели

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и  руб. отраслевого анализа ПСБ

В пятницу курс доллара подрос и завершил неделю у отметки 92,8 руб., отыграв у рубля практически все потери недели. Объемы торгов в парах доллар-рубль и юань-рубль заметно снизились. Невысокое предложение в последний день недели с рынка со стороны экспортеров, обильно реализовывавших валюту днем ранее, и обусловил динамику на валютном рынке: доллар подорожал в первой половине дня и в дальнейшем перешел к маловолатильной консолидации "под" районом сопротивления 93-93, 5 руб. Эта зона, как мы уже отмечали, является важной с технической точки зрения - от нее доллар откатывается с декабря.

Отмечу, что заседание Банка России, сохранившего ставку на уровней 16% и жесткую риторику, не настраивающую на скорое ее снижение, не оказал существенного влияния на валютный рынок.

Утром доллар инерционно пытался продолжить рост, но достаточно быстро откатился к уровням закрытия недели: для спекулятивных участников сильных поводов для покупок американской валюты не видно, учитывая крепость рынка нефти и постепенное ослабление нервозности после теракта в Москве. Основным триггером, определяющим движение курсов основных валют, по моему мнению, продолжит выступать активность экспортеров. Учитывая завершающую фазу подготовки к налоговым выплатам 28 марта, рассчитываю на сохранение повышенного предложения со стороны экспортеров. Жду, что диапазон 91,5-93 руб. по доллару останется актуальным в первой половине недели.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Теракт в Крокус сити холле
Страховые компании Сбера произведут выплаты пострадавшим в Crocus City Hall в упрощенном порядке
Вооруженная охрана может появиться в российских ТЦ
Следствие и аресты после трагедии в "Крокус Сити": обновленные данные о жертвах и ходе расследования
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги