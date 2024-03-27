Комментарии

ПСБ: Сегодня рубль может вновь предпринять попытки окрепнуть

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Вчера основные валюты в паре с рублем показали незначительный рост: доллар завершил торгую сессию вторника на уровне 92,7 руб., прибавив 12 копеек, юань - вернулся к 12,8 руб. Робкие утренние попытки рубля окрепнуть оказались неудачными: во второй половине дня, на менее ликвидном после ухода объемного предложения со стороны экспортеров рынке, валюты легко отыграли внутридневные потери. Поводом для восстановления доллара и юаня выступили негативные сигналы с мировых рынков: откат котировок Brent, не сумевших "с ходу" преодолеть  87 долл./барр., и ухудшение настроений американского рынка акций. В целом текущие движения по-прежнему укладываются в сценарий консолидации доллара "под" важным сопротивлением 93-93,5 руб..  В отсутствие сильных новостных поводов ключевым фактором определяющим курсы валют, остается активность экспортеров.

Сегодня утром доллар и юань вновь находятся под небольшим давлением. Учитывая, что завтра налоговые выплаты, экспортеры могут увеличить продажи валют. Жду новых попыток доллара откатиться в нижнюю часть нашего целевого диапазона 91,5-93 руб. Полагаю, что этот  диапазон сохранит свою актуальность до конца недели: прочность зоны 93-93,5 руб. курс доллара, скорее, будет проверять уже в апреле.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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