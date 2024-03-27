ПСБ: Сегодня рубль может вновь предпринять попытки окрепнуть

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Вчера основные валюты в паре с рублем показали незначительный рост: доллар завершил торгую сессию вторника на уровне 92,7 руб., прибавив 12 копеек, юань - вернулся к 12,8 руб. Робкие утренние попытки рубля окрепнуть оказались неудачными: во второй половине дня, на менее ликвидном после ухода объемного предложения со стороны экспортеров рынке, валюты легко отыграли внутридневные потери. Поводом для восстановления доллара и юаня выступили негативные сигналы с мировых рынков: откат котировок Brent, не сумевших "с ходу" преодолеть 87 долл./барр., и ухудшение настроений американского рынка акций. В целом текущие движения по-прежнему укладываются в сценарий консолидации доллара "под" важным сопротивлением 93-93,5 руб.. В отсутствие сильных новостных поводов ключевым фактором определяющим курсы валют, остается активность экспортеров.