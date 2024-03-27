ПСБ: Во вторник индекс МосБиржи показал символический рост, прибавив за день менее 0,1%

Активность инвесторов продолжила снижаться. Объём торгов вчера составил всего 66 млрд руб. – половина от среднего значения прошлой недели. На рынке наблюдалась смешанная динамика, сильное движение продемонстрировал отдельные бумаги. В очередной раз можем отметить повышенный спрос на акции ИТ компаний. Однако лидеры сменились, лучший результат по итогам вчерашних торгов показали акции Софтлайна. Они прибавили за день более 5%. Подскочив сразу на 4%, бумаги ЦИАН закончили день на максимумах с начала сентября прошлого года. Акции Астры обновили исторический максимум.

На текущий момент бумаги компании стоят в 2,1 раза дороже цены IPO. Лучше рынка снова были акции ММК, НЛМК и Северстали. Неплохо выглядели бумаги золотодобытчиков. Особенно отметим акции Селигдара. Они впервые с начала февраля 2024 г. закончили день выше своей 200-дневной средней. Продолжили раллировать бумаги Ленты. За последние 4 дня они смогли подорожать уже на 9,8%. В нефтегазовом секторе выделим обновившие максимумы «префы» Сургутнефтегаза. В то же время из-за дивидендной отсечки в аутсайдерах оказались акции НОВАТЭКа, которые снизились немного сильнее, чем размер самого дивиденда.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи может вновь попытаться достичь важного уровня, который находится на отметке 3300 пунктов. После повышенной волатильности на рынке в конце прошлой недели ситуация стабилизировалась. Приближающийся дивидендный сезон постепенно будет увеличивать спрос на бумаги российских компаний.