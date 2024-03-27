Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 марта: 6 478,5898 руб/1 г золота и 73,4100/1 г серебра ЦБ РФ с 27 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 478,5898 руб.

1 грамм серебра - 73,4100 руб.

1 грамм платины - 2 711,4399 руб.

1 грамм палладия - 3 032,8899 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,0998 р. (0,02%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0600 р. (0,08%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 17,9500 р. (0,67%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 29,1900 р. (0,97%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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