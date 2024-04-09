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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 9 апреля: 6 841,7402 руб/1 г золота и 79,7100/1 г серебра

ЦБ РФ с 9 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 6 841,7402 руб.
  • 1 грамм серебра - 79,7100 руб.
  • 1 грамм платины - 2 747,3501 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 970,5901 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 27,2400 р. (0,40%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5100 р. (0,64%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 30,7501 р. (1,11%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 71,9400 р. (2,36%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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