Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 9 апреля: 6 841,7402 руб/1 г золота и 79,7100/1 г серебра ЦБ РФ с 9 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 841,7402 руб.

1 грамм серебра - 79,7100 руб.

1 грамм платины - 2 747,3501 руб.

1 грамм палладия - 2 970,5901 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 27,2400 р. (0,40%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5100 р. (0,64%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 30,7501 р. (1,11%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 71,9400 р. (2,36%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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