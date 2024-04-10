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Курсы валют ЦБ РФ на 10 апреля: 92,7463 руб/доллар США и 100,7473 руб/евро

ЦБ РФ с 10 апреля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 92,7463 руб.
  • 1 евро - 100,7473 руб.
  • 10 китайских юаней - 128,0040 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1653 р. (0,18%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,5237 р. (0,52%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3080 р. (0,24%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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