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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 апреля: 6 918,6602 руб/1 г золота и 82,9700/1 г серебра

ЦБ РФ с 10 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 6 918,6602 руб.
  • 1 грамм серебра - 82,9700 руб.
  • 1 грамм платины - 2 820,8401 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 092,1899 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 76,9198 р. (1,12%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,2600 р. (4,09%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 73,4899 р. (2,67%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 121,5999 р. (4,09%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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