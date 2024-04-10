Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 апреля: 6 918,6602 руб/1 г золота и 82,9700/1 г серебра ЦБ РФ с 10 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 6 918,6602 руб.

1 грамм серебра - 82,9700 руб.

1 грамм платины - 2 820,8401 руб.

1 грамм палладия - 3 092,1899 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 76,9198 р. (1,12%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,2600 р. (4,09%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 73,4899 р. (2,67%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 121,5999 р. (4,09%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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