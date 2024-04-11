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Курсы валют ЦБ РФ на 11 апреля: 93,2198 руб/доллар США и 101,2333 руб/евро

ЦБ РФ с 11 апреля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 93,2198 руб.
  • 1 евро - 101,2333 руб.
  • 10 китайских юаней - 128,7300 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,4735 р. (0,51%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,4860 р. (0,48%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,7260 р. (0,57%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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