Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 апреля: 7 061,4302 руб/1 г золота и 83,8100/1 г серебра ЦБ РФ с 11 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 7 061,4302 руб.

1 грамм серебра - 83,8100 руб.

1 грамм платины - 2 943,1399 руб.

1 грамм палладия - 3 197,8899 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 142,7698 р. (2,06%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8400 р. (1,01%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 122,2999 р. (4,34%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 105,7001 р. (3,42%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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