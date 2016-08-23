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Администрация Братска заинтересована в том, чтобы работы по капремонту в городе проводили местные предприятия

Администрация Братска проводит разъяснительную работу с организациями - потенциальными подрядчиками об условиях их участия в программе капремонта общего имущества многоквартирных домов. На днях совещание с руководителями строительных и некоторых других организаций города провел заместитель мэра по городскому хозяйству и строительству Николай Пастушков, которому помогали на встрече сотрудники комитета ЖКХ администрации Братска, информирует пресс-служба администрации города.

Напомним, 7 июля текущего года постановлением федерального правительства был определен порядок привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также порядок закупок товаров, работ, услуг с целью проведения капитального ремонта. В соответствии с этим постановлением, каждому субъекту РФ необходимо сформировать реестр квалифицированных подрядных организаций. В реестр включена информация об организациях, которые наделены правом принимать участие в электронных аукционах на выполнение капитального ремонта.

В Иркутской области уполномоченным органом было назначено региональное министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

В соответствии со своими полномочиями, министерство определило электронную площадку, на которой будет осуществляться предварительный отбор подрядных организаций. В качестве оператора электронной площадки определен Сбербанк-АСТ. Необходимо отметить, что плата за участие в предварительном отборе не взимается.

Для того чтобы принять участие в предварительном отборе, организациям необходимо выполнить определенные условия и подготовить пакет документов. На совещании потенциальным подрядчикам порекомендовали внимательно изучить второй раздел 615-го постановления. По участию в предварительном отборе местные подрядные организации могут получить консультации в министерстве, в региональном Фонде капремонта, а также в комитете ЖКХ администрации Братска.

Подводя итоги совещания, Николай Пастушков отметил, что администрация города заинтересована в том, чтобы работы по капремонту в Братске проводили местные предприятия. Мероприятия программы, подчеркнул заммэра, обеспечены стабильным финансированием в больших объемах и на долгосрочную перспективу, что означает крупные заказы для подрядчиков, новые возможности для развития братских предприятий, занятость населения.