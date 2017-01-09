Андрей Березной, директор ПАО «МТС» в Иркутской области: «Недвижимость для инвестиций не рассматриваю – по-моему, это больше не средство для накопления»

Директор ПАО «МТС» в Иркутской области убежден: если у банка удобный мобильный банк, то количество офисов и их расположение не имеют значения. Каким валютам доверяет Андрей Березной, в чем предпочитает хранить сбережения, почему первые заработанные деньги потратил на песни Цоя и «Наутилуса» и за что благодарен кризису?

