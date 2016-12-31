Новости
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31
декабря
2016
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Подледный дайвинг, белые львы, выставка кошек… чем заняться иркутянам на зимних каникулах?
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31
декабря
2016
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31
декабря
2016
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30
декабря
2016
Индикаторы
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Дата
|Доллар США
|58.10 (-2.50)
|63.10 (+2.24)
|31.12.16/09:41
|Евро
|61.00 (-2.97)
|66.50 (+2.50)
|31.12.16/09:41
|10 Китайских юаней
|86.60 (+0.10)
|87.00 (-0.80)
|30.12.16/17:59
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Дата
|Доллар США
|58.00 (-2.08)
|65.00 (+4.14)
|31.12.16/09:41
|Евро
|61.00 (-2.30)
|68.00 (+4.02)
|31.12.16/09:41
|10 Китайских юаней
|86.35 (0.00)
|88.88 (+0.83)
|30.12.16/15:14
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Дата
|Доллар США
|57.97 (-2.63)
|65.03 (+4.17)
|31.12.16/09:41
|Евро
|60.97 (-2.88)
|68.03 (+3.66)
|31.12.16/09:41
|10 Китайских юаней
|86.35 (0.00)
|88.88 (+0.83)
|30.12.16/15:14
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Дата
|Доллар США
|60.08 (+0.11)
|60.86 (+0.33)
|30.12.16/17:15
|Евро
|62.92 (+0.30)
|64.37 (+0.94)
|30.12.16/17:15
|10 Китайских юаней
|86.35 (0.00)
|88.88 (+0.83)
|30.12.16/15:14
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Дата
|Доллар США
|59.87 (0.00)
|60.85 (0.00)
|01.01.17/00:07
|Евро
|62.77 (0.00)
|64.36 (0.00)
|01.01.17/00:07
|10 Китайских юаней
|86.30 (0.00)
|89.90 (0.00)
|01.01.17/16:37
|Курсы ЦБ РФ
|Валюта
|Дата
|Курс
|Изм.
|Дата
|Курс
|Доллар США
|31/12
|60.6569
|+0.3839
|30/12
|60.2730
|Евро
|31/12
|63.8111
|+0.7897
|30/12
|63.0214
Все новости
|Кредиты. Иркутск
|Цель
|Вал.
|Мин.%
|Макс.%
|Дата
|Ипотека
|руб.
|8.50
|33.00
|30.12.16
|Потребительский
|руб.
|7.50
|45.00
|30.12.16
|Автокредит
|руб.
|9.00
|24.99
|30.12.16
|Кредиты для бизнеса
|руб.
|3.50
|21.00
|30.12.16
|Вклады. Иркутск (лучшие ставки)
|Тип
|Руб., %
|Доллар, %
|Евро, %
|Дата
|Стандартный, 3 мес.
|9.55
|1.10
|0.90
|30.12.16
|Стандартный, 6 мес.
|10.75
|3.00
|1.50
|30.12.16
|Стандартный, 12 мес.
|10.50
|3.50
|1.30
|29.12.16
|Пенсионный
|9.70
|2.25
|1.00
|30.12.16
|Инвестиционный
|10.50
|-
|-
|29.12.16
|Детский
|7.80
|-
|-
|29.12.16
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Инвестиция месяцареклама
|Среднегодовая доходность, %
|Сумма
|от 13% до 14% годовых
|от 300 т.р.
|ПИФы. Иркутск (лучшая доход. за 1 год)
|Фонды
|Доход. за 1 год, %
|Дата
|Фонды акций
|+109.64
|30.12.16
|Фонды облигаций
|+16.49
|30.12.16
|Смешанные фонды
|+75.72
|30.12.16
|Денежные фонды
|-8.16
|30.12.16
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