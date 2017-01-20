Новости
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28
января
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"Я не знаю этого джентльмена". Сегодня Дональд Трамп проведет телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным
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28
января
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Сколько будет стоить доллар? Прогноз на 30 января - 3 февраля
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28
января
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28
января
Индикаторы
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Дата
|Доллар США
|59.25 (+0.20)
|60.24 (-0.41)
|30.01.17/01:00
|Евро
|63.40 (+0.20)
|64.29 (-0.51)
|30.01.17/01:00
|10 Китайских юаней
|86.50 (-0.90)
|88.50 (+0.55)
|28.01.17/10:01
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Дата
|Доллар США
|57.57 (-1.48)
|62.45 (+1.80)
|30.01.17/00:08
|Евро
|61.57 (-1.63)
|66.45 (+1.65)
|30.01.17/00:08
|10 Китайских юаней
|86.50 (-0.90)
|88.50 (-0.22)
|28.01.17/10:01
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Дата
|Доллар США
|59.05 (-0.95)
|60.65 (+0.20)
|28.01.17/11:26
|Евро
|63.20 (-0.80)
|64.80 (+0.20)
|28.01.17/11:26
|10 Китайских юаней
|86.50 (-0.90)
|88.50 (-0.22)
|28.01.17/10:01
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Дата
|Доллар США
|59.05 (-0.95)
|60.65 (+0.20)
|28.01.17/10:01
|Евро
|63.20 (-0.80)
|64.80 (+0.20)
|28.01.17/10:01
|10 Китайских юаней
|86.50 (-0.90)
|88.50 (-0.22)
|28.01.17/10:01
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Дата
|Доллар США
|58.69 (-0.90)
|60.29 (-0.15)
|30.01.17/05:17
|Евро
|63.11 (-0.80)
|64.63 (0.00)
|30.01.17/05:17
|10 Китайских юаней
|86.60 (-0.40)
|88.30 (-0.40)
|30.01.17/05:17
|Курсы ЦБ РФ
|Валюта
|Дата
|Курс
|Изм.
|Дата
|Курс
|Доллар США
|28/01
|60.3196
|+0.6840
|27/01
|59.6356
|Евро
|28/01
|64.3429
|+0.3181
|27/01
|64.0248
Все новости
|Кредиты. Иркутск
|Цель
|Вал.
|Мин.%
|Макс.%
|Дата
|Ипотека
|руб.
|8.50
|33.00
|26.01.17
|Потребительский
|руб.
|7.50
|45.00
|26.01.17
|Автокредит
|руб.
|9.00
|24.99
|26.01.17
|Кредиты для бизнеса
|руб.
|3.50
|21.00
|20.01.17
|Вклады. Иркутск (лучшие ставки)
|Тип
|Руб., %
|Доллар, %
|Евро, %
|Дата
|Стандартный, 3 мес.
|9.35
|1.10
|0.90
|26.01.17
|Стандартный, 6 мес.
|10.45
|3.00
|1.50
|26.01.17
|Стандартный, 12 мес.
|10.50
|3.50
|1.30
|26.01.17
|Пенсионный
|9.50
|2.25
|1.00
|26.01.17
|Инвестиционный
|10.50
|-
|-
|23.01.17
|Детский
|7.80
|-
|-
|26.01.17
|ПИФы. Иркутск (лучшая доход. за 1 год)
|Фонды
|Доход. за 1 год, %
|Дата
|Фонды акций
|+120.80
|27.01.17
|Фонды облигаций
|+15.86
|27.01.17
|Смешанные фонды
|+75.72
|27.01.17
|Денежные фонды
|-2.10
|27.01.17
Комментарии
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Курс доллара пробил уровень 60 руб.
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Котировки золота останутся в диапазоне $1165-1190
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Индекс ММВБ проторгуется сегодня в коридоре 2160-2185 пунктов
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Сигнал о нежелательности дальнейшего укрепления рубля подтвердился