Профессионалы умеют использовать любую ситуацию, уверен управляющий банком «БКС Премьер» в Иркутске Эдуард Семёнов. Его карьера финансиста началась накануне кризиса 1998 года. С тех пор в России сформировался полноценный фондовый рынок, которому сегодня по-прежнему есть куда развиваться. Эдуард Семёнов рассказал Газете Дело, чем чревата паника на фондовом рынке и почему инвестиции должны быть рациональными.

Что преподнес уходящий год российскому фондовому рынку? Чего ждать инвесторам от наступающего 2017-го? «Итоги года» подводит Исполнительный директор представительства АО «ФИНАМ» в городе Иркутске Константин Тютрин.

Поставить на Байкале скульптуру Даши Намдакова, открыть пекарню-кондитерскую или сформировать команду профессионалов – над этими и другими проектами сейчас продолжают работать известные иркутские предприниматели. Накануне Нового года они рассказали Газете Дело о важных итогах, источниках вдохновения и планах на будущее.