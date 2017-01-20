Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Максим Полетаев посетил Иркутск. О настоящем и будущем главного банка страны он рассказал журналистам за чашкой чая. Самые яркие цитаты спикера – в материале SIA.RU

Профессионалы умеют использовать любую ситуацию, уверен управляющий банком «БКС Премьер» в Иркутске Эдуард Семёнов. Его карьера финансиста началась накануне кризиса 1998 года. С тех пор в России сформировался полноценный фондовый рынок, которому сегодня по-прежнему есть куда развиваться. Эдуард Семёнов рассказал Газете Дело, чем чревата паника на фондовом рынке и почему инвестиции должны быть рациональными.

Павел Римлянд и его жена Марина знают толк в хороших продуктах питания. С 1994 года они смогли превратить небольшой бизнес по продаже кондитерских изделий в крупную дистрибьюторскую компанию, которая первой начала поставлять в регион товары многих известных брендов. О том, как меняется бизнес-среда в условиях кризиса, преимуществах кредитов и пользе «умных» финансовых продуктов Павел Римлянд рассказал Газете Дело.

ВТБ установил группе предприятий «Янта», объединяющей производителей пищевой и сельскохозяйственной продукции, кредитный лимит общим объемом 1 млрд рублей сроком на год. В рамках лимита уже заключено кредитное соглашение c «Иркутским масложиркомбинатом», входящим в ГП «Янта», на сумму 300 млн рублей.