Казалось бы, получение наследства — дело пусть и хлопотное, но довольно привычное для россиян. И все же, столкнувшись с этой процедурой впервые, многие теряются. С чего начать? Куда именно и когда обращаться? Какие документы готовить? Разобраться во всех нюансах и тонкостях без юридической «закалки» гражданам бывает очень непросто. На самые популярные вопросы о процессе наследования отвечает адвокат Олег Сухов (Юридический центр адвоката Олега Сухова)

Профессионалы умеют использовать любую ситуацию, уверен управляющий банком «БКС Премьер» в Иркутске Эдуард Семёнов. Его карьера финансиста началась накануне кризиса 1998 года. С тех пор в России сформировался полноценный фондовый рынок, которому сегодня по-прежнему есть куда развиваться. Эдуард Семёнов рассказал Газете Дело, чем чревата паника на фондовом рынке и почему инвестиции должны быть рациональными.

Что преподнес уходящий год российскому фондовому рынку? Чего ждать инвесторам от наступающего 2017-го? «Итоги года» подводит Исполнительный директор представительства АО «ФИНАМ» в городе Иркутске Константин Тютрин.

Павел Римлянд и его жена Марина знают толк в хороших продуктах питания. С 1994 года они смогли превратить небольшой бизнес по продаже кондитерских изделий в крупную дистрибьюторскую компанию, которая первой начала поставлять в регион товары многих известных брендов. О том, как меняется бизнес-среда в условиях кризиса, преимуществах кредитов и пользе «умных» финансовых продуктов Павел Римлянд рассказал Газете Дело.