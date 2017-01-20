Новости

26
января

В Иркутской области осужден начальник пожарной части, собиравший деньги с подчиненных за помощь в трудоустройстве

26
января

В Иркутске планируют возобновить проект «Детский спорт во дворы»

26
января

В Иркутской области намерены субсидировать ремонт зерноуборочных комбайнов

26
января

Ухудшение погоды прогнозируют метеорологи Иркутской области

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Доллар США 59.40 (+0.45) 59.95 (+0.50) 26.01.17/18:08
Евро 63.75 (+0.48) 64.35 (+0.65) 26.01.17/18:08
10 Китайских юаней 86.94 (+0.90) 88.25 (+0.75) 26.01.17/17:11
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Доллар США 59.24 (+0.45) 60.17 (+0.63) 26.01.17/17:49
Евро 63.76 (+0.65) 64.58 (+0.80) 26.01.17/17:49
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Евро 27/01 64.0248 +0.5994 26/01 63.4254
26
января

14,2 млрд рублей налогов перечислила ВСЖД в 2016 году в бюджет и внебюджетные фонды Иркутской области

26
января

Реальная экономика в РФ восстанавливается

26
января

В 2017 году «Ростелеком» организует 35 точек доступа в интернет в селах Приангарья

Аукцион по Сухому Логу выиграло СП "Ростеха" и Саида Керимова
«Безусловно, реализация этого крупнейшего проекта окажет мощнейший эффект на социально-экономическое развитие Иркутской области и всего макрорегиона, ускорит развитие смежных отраслей промышленности. Созданная при добыче золота и серебра инфраструктура в дальнейшем позволит добывать и другие полезные ископаемые. Проект предусматривает доразведку, и мы можем рассчитывать на значительный прирост запасов по золоту, серебру и другим видам сырья», - отметил глава Минприроды России Сергей Донской
"Событие, которого в Иркутской области ждали последние 15-20 лет". Сухой Лог продан за 9,4 млрд рублей
Трудно переоценить это событие, которого в Иркутской области ждали последние 15-20 лет. Для региона это создание от двух до четырех тысяч рабочих мест. Это поступления от налога на добычу полезных ископаемых. Это инфраструктура, которая будет в Бодайбинском районе, – подчеркнул заместитель Председателя Правительства Иркутской области Виктор Кондрашов
26
января

Музей «Тальцы» представил обновленный сайт

26
января

Размер минимальной заработной платы в Иркутской области в 2017 году будет повышен дважды

26
января

В Иркутской области подешевело жилье улучшенного качества, а типовые квартиры – подорожали

26
января

Лавров заявил о возможности России удовлетворить потребности Монголии в электроэнергии

26
января

Авиакомпания «Ангара» открыла дополнительный рейс на Братск

Tele2 меняет стратегию
Четвертый по размеру абонентской базы сотовый оператор Tele2 представил стратегию развития на ближайшие пять лет. Компания больше не будет позиционировать себя как "жесткого дискаунтера" и сосредоточится на создании экосистемы с цифровыми сервисами для абонентов. Первыми партнерами Tele2 в рамках новой стратегии названы сервис заказа машины Gett, стриминговый сервис Zvooq, а также Touch Bank.
26
января

Предприятию, сбрасывавшему неочищенные стоки в Иркутское водохранилище, добавили 1,5 миллиона рублей штрафа

26
января

В Иркутске общественный транспорт стал ходить чаще и лучше

26
января

Иркутской «Птичьей гавани» предлагают придать статус особо охраняемой природной территории местного значения

26
января

Стоит ли бояться Минфина?

26
января

Меньше, но больше: итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи по Иркутской области

ТОП-10 самых выгодных вкладов в Иркутске
В 2017 году банки продолжили снижать ставки по вкладам, причем, как правило, отказываются от самых доходных предложений в линейке. Тем не менее, у вкладчиков еще есть возможность найти депозиты с привлекательными условиями и получать до 10% годовых. Обзор самых выгодных вкладов Иркутска – в материале SIA.RU
26
января

В Иркутской области предпринимателя оштрафовали на 60 тысяч рублей

26
января

В Братске жители многоквартирного дома оплачивали общедомовые нужды в десятикратном размере

26
января

Каждый второй абонент «Интерактивного ТВ» «Ростелекома» в Сибири самостоятельно управляет просмотром телепередач

26
января

Названы лидеры объемов ввода жилья в Иркутской области

26
января

В Иркутске оштрафован начальник почтового отделения

26
января

Прибыль российских банков выросла в 5 раз

26
января

Как отдыхают топ-менеджеры

26
января

В Приангарье бывшего начальника пожарной части приговорили к колонии за взяточничество

26
января

Заведующую детского сада в Иркутской области будут судить за служебный подлог

26
января

В Забайкальском крае установлено почти 700 устройств самообслуживания Сбербанка

26
января

Есть ли у Трампа шансы обрушить цены на нефть?

26
января

"Все потому, что люди не хотят платить больше". Водители экономят на ОСАГО и оплате штрафов

26
января

ВТБ в Иркутске в 2016 году предоставил корпоративным клиентам гарантии на 1,25 млрд рублей

Все новости
Кредиты. Иркутск
Цель Вал. Мин.% Макс.% Дата 
Ипотека руб. 8.50 33.00 26.01.17
Потребительский руб. 7.50 45.00 26.01.17
Автокредит руб. 9.00 24.99 26.01.17
Кредиты для бизнеса руб. 3.50 21.00 20.01.17
Вклады. Иркутск (лучшие ставки)
Тип Руб., % Доллар, % Евро, % Дата 
Стандартный, 3 мес. 9.35 1.10 0.90 26.01.17
Стандартный, 6 мес. 10.45 3.00 1.50 26.01.17
Стандартный, 12 мес. 10.50 3.50 1.30 26.01.17
Пенсионный 9.50 2.25 1.00 26.01.17
Инвестиционный 10.50 - - 23.01.17
Детский 7.80 - - 26.01.17
ПИФы. Иркутск (лучшая доход. за 1 год)
Фонды Доход. за 1 год, % Дата 
Фонды акций +121.93 26.01.17
Фонды облигаций +15.86 26.01.17
Смешанные фонды +75.72 26.01.17
Денежные фонды -2.10 26.01.17

«В кризис растут не только риски, но и возможности»

«В кризис растут не только риски, но и возможности»

Павел Римлянд и его «шоколадная» фабрика. Что компании противопоставляют кризису и росту конкуренции

ВТБ расширяет сотрудничество с ГП «Янта»

Комментарии

26
января

IPO «Детского мира» пройдет в диапазоне 85-105 руб. за акцию

26
января

Индекс ММВБ проторгуется сегодня в коридоре 2160-2185 пунктов

26
января

Сигнал о нежелательности дальнейшего укрепления рубля подтвердился

26
января

Сафмар не планирует делистинг М.Видео

26
января

Нефть продолжит преодолевать уровень $56 за баррель Brent

26
января

Курс рубля может вернуться к диапазону 60-65 руб./$

26
января

«Распадская» в 4 квартале увеличила добычу угля на 25%

26
января

Дальнейшее усиление рубля временно откладывается

26
января

У инвесторов проснулся аппетит к риску

26
января

Минфин начнет покупать валюту

26
января

Рассчитываем сегодня на опережающую динамику акций банков

26
января

Валютная пара EUR/USD: евро консолидируется под сопротивлением

26
января

Курсы валют в Иркутске: 26 января минимальный курс продажи доллара составил 59,5 руб., евро - 64,1 руб

26
января

Курсы валют в Ангарске: 26 января минимальный курс продажи доллара 59,55 руб., евро - 64,1 руб

26
января

Рынок проиндексировал Дональда Трампа. Dow Jones и S&P 500 обновляют исторические максимумы

26
января

Bloomberg: ЦБ РФ начнет скупку валюты в первом квартале

26
января

Котировки алюминия с начала года выросли на 10%

26
января

В России коррупция ощущается по-прежнему

26
января

Потенциал для роста сохраняется, однако динамика отстает на фоне протекционистской риторики новой президентской администрации США

26
января

Итоги торгов: Подобрались к сильному сопротивлению по ММВБ

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