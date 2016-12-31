Новости

31
декабря
2016

Подледный дайвинг, белые львы, выставка кошек… чем заняться иркутянам на зимних каникулах?

31
декабря
2016

Россия упустила шанс стать центром туризма

31
декабря
2016

Российские авиаторы потеряли целый год

30
декабря
2016

В перспективе главной проблемой ЦБ будет отнюдь не инфляция

Индикаторы

Курсы валют: Иркутск Ангарск Братск Усть-Илимск Улан-Удэ Курсы валют на карте
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Доллар США 58.10 (-2.50) 63.10 (+2.24) 31.12.16/09:41
Евро 61.00 (-2.97) 66.50 (+2.50) 31.12.16/09:41
10 Китайских юаней 86.60 (+0.10) 87.00 (-0.80) 30.12.16/17:59
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Доллар США 58.00 (-2.08) 65.00 (+4.14) 31.12.16/09:41
Евро 61.00 (-2.30) 68.00 (+4.02) 31.12.16/09:41
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Евро 62.77 (0.00) 64.36 (0.00) 01.01.17/00:07
10 Китайских юаней 86.30 (0.00) 89.90 (0.00) 01.01.17/16:37
Курсы ЦБ РФ
Валюта Дата Курс Изм. Дата Курс
Доллар США 31/12 60.6569 +0.3839 30/12 60.2730
Евро 31/12 63.8111 +0.7897 30/12 63.0214
30
декабря
2016

Рынок сотовой связи на пороге серьезных изменений

30
декабря
2016

Без реальной локализации российскому автопрому не выехать из кризиса

30
декабря
2016

Металлурги и горняки припарковали дивиденды. Благоприятная конъюнктура отрасли не дала новых идей для развития

"Всё можно сделать лучше, чем делалось до сих пор". Диляра Окладникова об итогах работы Иркутского областного гарантийного фонда
В преддверии праздников представители регионального гарантийного фонда встретились с журналистами, чтобы подвести итоги семилетней работы и рассказать о своих планах на 2017 год. На пресс-конференции также присутствовали заместитель министра экономического развития Иркутской области Антон Логашов и начальник управления развития предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области Регина Ходоева
«ВостСибСтрой» в 2017 году планирует реализацию нескольких больших проектов
Генеральный директор компании Виктор Ильичев рассказал об итогах работы «ВостСибСтроя» в 2016 году и поделился планами на будущий год
30
декабря
2016

Новая форма консолидации. Как застройщики, оказавшиеся на пороге банкротства, вынуждены сдаваться конкурентам

30
декабря
2016

Энергетика провела свой лучший год после РАО "ЕЭС России"

30
декабря
2016

Диляра Окладникова, Гарантийный фонд: В 2016 году удалось переломить отраслевую структуру представления средств с торговли на производство

30
декабря
2016

У потребителей приподнялось настроение, к концу они увеличили траты

30
декабря
2016

Семнадцатого года не будет

«Перемены к лучшему» - с кредитами от Дальневосточного банка
Получите кредит наличными или рефинансируйте уже имеющийся на выгодных условиях!
30
декабря
2016

Страховщики запускают обязательные электронные продажи ОСАГО с 1 января 2017 года

30
декабря
2016

Сбербанк стал Дедом Морозом для семилетнего мальчика

30
декабря
2016

Сбербанк обеспечил первую в России крупную сделку по оплате квартиры банковской картой

30
декабря
2016

Уставный капитал ПАО АКБ «Связь-Банк» увеличен в 1,5 раза

30
декабря
2016

В Иркутске утвердили еще одну площадку под развитие застроенных территорий

30
декабря
2016

Открытие Брокер: Для российского фондового рынка 2017 год может стать таким же успешным, как и предыдущие два года

30
декабря
2016

Женщины хотят получить на Новый год путешествия и деньги, а дарить будут сладости и сувениры

30
декабря
2016

Хирургическое оперирование вагонами. Как в 2016 году вылечили рынок, отрезав лишнее

30
декабря
2016

Россияне признались, что плохо разбираются в финансовых продуктах

30
декабря
2016

Как мошенники оставляют с носом наследников, переоформляя наследство на себя

30
декабря
2016

В Иркутской области предпринимателя оштрафовали на 200 тыс. рублей за нелицензионную продажу алкоголя

30
декабря
2016

Корпоративный университет Сбербанка получил премию Кембриджского университета

30
декабря
2016

Россельхозбанк запустил услугу «Автоплатеж»

30
декабря
2016

Туристический сертификат номиналом 70 тысяч рублей от Сбербанка ждет своего обладателя

30
декабря
2016

ВСЖД объявила о повышении цен в пригородных поездах с 1 января 2017 года

30
декабря
2016

Коллектив «АктивКапитал Банка» дарит детям новогодние подарки

30
декабря
2016

Альфа-Банк вошел в состав учредителей Ассоциации «ФинТех»

30
декабря
2016

Банк ВТБ предоставил гарантии ООО «ЕвроТрансСтрой» на 1,5 млрд рублей

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Кредиты. Иркутск
Цель Вал. Мин.% Макс.% Дата 
Ипотека руб. 8.50 33.00 30.12.16
Потребительский руб. 7.50 45.00 30.12.16
Автокредит руб. 9.00 24.99 30.12.16
Кредиты для бизнеса руб. 3.50 21.00 30.12.16
Вклады. Иркутск (лучшие ставки)
Тип Руб., % Доллар, % Евро, % Дата 
Стандартный, 3 мес. 9.55 1.10 0.90 30.12.16
Стандартный, 6 мес. 10.75 3.00 1.50 30.12.16
Стандартный, 12 мес. 10.50 3.50 1.30 29.12.16
Пенсионный 9.70 2.25 1.00 30.12.16
Инвестиционный 10.50 - - 29.12.16
Детский 7.80 - - 29.12.16
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Среднегодовая доходность, % Сумма 
от 13% до 14% годовых от 300 т.р.
ПИФы. Иркутск (лучшая доход. за 1 год)
Фонды Доход. за 1 год, % Дата 
Фонды акций +109.64 30.12.16
Фонды облигаций +16.49 30.12.16
Смешанные фонды +75.72 30.12.16
Денежные фонды -8.16 30.12.16

«В кризис растут не только риски, но и возможности»

«В кризис растут не только риски, но и возможности»

Фантастические итоги года

Сложное время возможностей. Чем запомнился 2016 год иркутским предпринимателям

Комментарии

30
декабря

Прогнозы и комментарии: Праздник к нам приходит

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декабря

Валютный рынок: Рубль в этом году выиграл у всех

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декабря

Итоги торгов: Вплотную подобрались к сильному сопротивлению по ММВБ

30
декабря

Индекс доллара пытается развить восходящую коррекцию

29
декабря

Индекс ММВБ проторгуется сегодня в рамках отметок 2170-2200 пунктов

29
декабря

Россия – фаворит среди развивающихся рынков в 2017 году

29
декабря

Активность в производственном секторе РФ ускорилась до максимума за 69 месяцев

29
декабря

Под конец года рубль показывает новые рекорды

29
декабря

Драйвером рынка станут данные нефтяной статистики

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Доллар протестирует психологический уровень 60 руб.

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декабря

Доллар дорожает по всему рынку

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декабря

Структуры Усманова продали долю в китайской Alibaba

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Рубль продолжает неспешно дорожать

28
декабря

Возобновляемая энергия стала дешевле нефти и газа в 30 странах

28
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Валютная пара EUR/USD: цена восстановилась на 61,8%

28
декабря

Аукционы по ОФЗ проявят степень интереса инвесторов к рублевым активам

28
декабря

До конца года уровень 60 рублей за доллар станет реальностью

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Прогнозы и комментарии: Не стоит переживать за ММВБ и рубль

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Фундаментально потенциал роста российской валюты уже исчерпан

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