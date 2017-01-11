Новости

17
января

Новостройки и «вторичка» в Иркутске: разница в цене "квадрата" продолжает сокращаться

17
января

Рецессия закончилась, чувство неудовлетворенности осталось

17
января

Зрелые и несчастные. Ситуация на рынке труда не нравится ни соискателям, ни работодателям

17
января

Что будет с экономикой России в 2017 году?

Индикаторы

Курсы валют: Иркутск Ангарск Братск Усть-Илимск Улан-Удэ Курсы валют на карте
Валюта Покупка Продажа Дата 
Доллар США 59.45 (+0.60) 59.85 (-0.60) 16.01.17/20:08
Евро 63.08 (+0.48) 63.39 (-0.81) 16.01.17/20:15
10 Китайских юаней 86.80 (+0.85) 87.30 (-0.70) 16.01.17/15:41
Валюта Покупка Продажа Дата 
Доллар США 59.36 (+0.51) 59.90 (-0.55) 16.01.17/20:08
Евро 63.00 (+0.40) 63.50 (-0.70) 16.01.17/20:08
10 Китайских юаней 86.24 (+0.29) 87.94 (-0.06) 16.01.17/15:15
Валюта Покупка Продажа Дата 
Доллар США 59.36 (+0.51) 59.90 (-0.55) 16.01.17/20:00
Евро 63.00 (+0.40) 63.50 (-0.70) 16.01.17/20:00
10 Китайских юаней 86.24 (+0.29) 87.94 (-0.06) 16.01.17/15:15
Валюта Покупка Продажа Дата 
Доллар США 59.36 (+0.51) 59.90 (-0.55) 16.01.17/15:15
Евро 63.00 (+0.40) 63.50 (-0.70) 16.01.17/15:15
10 Китайских юаней 86.24 (+0.29) 87.94 (-0.06) 16.01.17/15:15
Валюта Покупка Продажа Дата 
Доллар США 59.47 (+0.35) 59.90 (+0.04) 16.01.17/20:00
Евро 63.01 (+0.20) 63.60 (+0.06) 16.01.17/20:00
10 Китайских юаней 86.30 (+0.20) 87.94 (+0.04) 16.01.17/23:47
Курсы ЦБ РФ
Валюта Дата Курс Изм. Дата Курс
Доллар США 17/01 59.6067 +0.2367 14/01 59.3700
Евро 17/01 63.2308 +0.1086 14/01 63.1222
16
января

Эпидемический порог по ОРВИ превышен в Иркутске на 38%

16
января

В Ангарске следователи СКР начали доследственную проверку по факту эвакуации автомобиля с детьми в салоне

16
января

У иркутского торговца меда мошенники с карты «увели» более 100 тыс. рублей

«Все изменилось»: второе полугодие 2016-го стало переломным для потребительского кредитования
Потребительское кредитование в Байкальском банке Сбербанка показало рост по итогам 2016 года. Об этом рассказал на пресс-конференции председатель Байкальского банка Анатолий Песенников
Дно еще будет. Рынок недвижимости напоминает рынок нефти двухлетней давности
Весь прошлый год покупатели ждали снижения цен на недвижимость и дождались -- сегодня купить квартиру в новостройке можно вдвое дешевле рыночной цены. Заявленные застройщиками цены колеблются вокруг значений еще 2015 года, а реальные сделки проходят только в рамках акций и скидок, когда дисконт может достигать очень существенных размеров
16
января

10 человек спасли пожарные из многоэтажного дома в Иркутске

16
января

Инвесторам: компании Иркутской области ищут финансирование

16
января

Наказание за неверные прогнозы. Moody’s заплатит штраф за завышенные рейтинги американских ипотечных облигаций

16
января

Подростки забрались на телевышку в Иркутском районе, чтобы сделать селфи

16
января

Cтраховой рынок Сибири и Дальнего Востока за девять месяцев 2016 г. вырос на 14,9%

«Черные лебеди»-2017. Каких угроз ждать инвесторам?
Фондовый рынок порадовал инвесторов отличными результатами в 2016 году. Каким будет наступивший, 2017-й? Каких угроз и рисков стоит опасаться? О возможных «черных лебедях» портал SIA.RU спросил у экспертов рынка
16
января

Страховщики подсчитали ущерб от мошенничества в ОСАГО в 2016 году

16
января

Контрсанкции: отменять или оставить?

16
января

Количество пользователей Wi-Fi на вокзалах ВСЖД превысило 50 тысяч человек

16
января

Около 80 тысяч рублей перевел пенсионер из Братска мошенникам, чтобы помочь «внуку»

16
января

Банки закрыли глаза на ИП

16
января

Байкал встал в районе Листвянки

16
января

Внутридомовые проезды очистят от снега в Иркутске 16 января

16
января

Новым общественным представителем бизнес-омбудсмена в Иркутской области стала Дина Гольменко

16
января

ФАС продолжает борьбу за электронную площадку по предоставлению вагонов

16
января

300 тысяч рублей за 50 часов. Житель Иркутской области рассчитался с алиментами с помощью обязательных работ

16
января

Росгеология обнаружила месторождение питьевых подземных вод в Казачинско-Ленском районе Иркутской области

16
января

3,8 млн рублей долга вернула администрация г. Черемхово Иркутской области предпринимателю

16
января

Туристы настроились на вылет. Рост внутреннего туризма замедлится, а зарубежные направления покажут рост

16
января

ЦБ подслушает манипуляторов

16
января

В Иркутской области воры похитили более 5 млн рублей из лесозаготовительной организации (видео)

16
января

"Открытию" добавят к пенсии. В сделку с "Росгосстрахом" может войти НПФ

16
января

Альфа-Банк изменил тарифы на снятие наличных для ИП и малого бизнеса

16
января

Герман Греф выступил на Гайдаровском форуме

Все новости
Кредиты. Иркутск
Цель Вал. Мин.% Макс.% Дата 
Ипотека руб. 8.50 33.00 16.01.17
Потребительский руб. 7.50 45.00 16.01.17
Автокредит руб. 9.00 24.99 16.01.17
Кредиты для бизнеса руб. 3.50 21.00 12.01.17
Вклады. Иркутск (лучшие ставки)
Тип Руб., % Доллар, % Евро, % Дата 
Стандартный, 3 мес. 9.55 1.10 0.90 16.01.17
Стандартный, 6 мес. 10.45 3.00 1.50 16.01.17
Стандартный, 12 мес. 10.50 3.50 1.30 16.01.17
Пенсионный 9.50 2.25 1.00 16.01.17
Инвестиционный 10.50 - - 16.01.17
Детский 7.80 - - 11.01.17
ПИФы. Иркутск (лучшая доход. за 1 год)
Фонды Доход. за 1 год, % Дата 
Фонды акций +112.04 13.01.17
Фонды облигаций +18.81 13.01.17
Смешанные фонды +75.72 13.01.17
Денежные фонды -2.28 13.01.17

«В кризис растут не только риски, но и возможности»

«В кризис растут не только риски, но и возможности»

Сложное время возможностей. Чем запомнился 2016 год иркутским предпринимателям

Фантастические итоги года

Комментарии

16
января

Инвесторы ждут отчета ОПЕК

16
января

Внимание участников рынка переключится на британский фунт

16
января

Индекс ММВБ останется в понедельник в диапазоне 2170-2210 пунктов

16
января

Валютная пара EUR/USD: ожидается снижение до 1,0570

16
января

Рубль останется стабильным к валютам в налоговый период

16
января

Биржевые индексы продемонстрируют повышенную волатильность, но в целом будут стремиться на относительно более низкие уровни

16
января

Активность инвесторов снизится из-за нерабочего дня в США

16
января

Прогнозы и комментарии: Какую голубую фишку купить на неделю?

14
января

Российский рынок не смог возобновить рост

14
января

Доллар удержался в пятницу от обновления минимумов

13
января

Индекс ММВБ проторгуется в пятницу в пределах 2200-2245 пунктов

13
января

Акции «Норникеля» восстанавливаются после просадки

13
января

Словесные интервенции усиливают позиции нефти и рубля

13
января

Валютная пара EUR/USD: ожидается ослабление евро до 1,0556

13
января

Как остановить крах мексиканской валюты?

13
января

Пятница 13-е – это не страшно

13
января

Доллар пытается закрепиться выше 59 руб.

13
января

Курсы валют в Ангарске: 13 января минимальный курс продажи доллара 59,65 руб., евро - 63,35 руб

13
января

Курсы валют в Иркутске: 13 января минимальный курс продажи доллара составил 59,65 руб., евро - 63,35 руб

13
января

Новые реалии мировой экономики: точка невозврата пройдена

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