Начало минувшей недели было негативным для российской валюты. На фоне планов Минфина по покупке валюты, доллар США на Московской бирже поднялся до отметки 60,17 руб/$. Однако глобальное ослабление американской валюты и рост цены на нефть вернули веру инвесторов в силу российского рубля. В результате резкого снижения курс доллара по итогам пятничных торгов составил 58,94 руб./$. — минимальное значение на закрытии с 29 июля 2015 года. За неделю американская валюта подешевела в России более чем на 60 коп.

Профессионалы умеют использовать любую ситуацию, уверен управляющий банком «БКС Премьер» в Иркутске Эдуард Семёнов. Его карьера финансиста началась накануне кризиса 1998 года. С тех пор в России сформировался полноценный фондовый рынок, которому сегодня по-прежнему есть куда развиваться. Эдуард Семёнов рассказал Газете Дело, чем чревата паника на фондовом рынке и почему инвестиции должны быть рациональными.

ВТБ установил группе предприятий «Янта», объединяющей производителей пищевой и сельскохозяйственной продукции, кредитный лимит общим объемом 1 млрд рублей сроком на год. В рамках лимита уже заключено кредитное соглашение c «Иркутским масложиркомбинатом», входящим в ГП «Янта», на сумму 300 млн рублей.

Павел Римлянд и его жена Марина знают толк в хороших продуктах питания. С 1994 года они смогли превратить небольшой бизнес по продаже кондитерских изделий в крупную дистрибьюторскую компанию, которая первой начала поставлять в регион товары многих известных брендов. О том, как меняется бизнес-среда в условиях кризиса, преимуществах кредитов и пользе «умных» финансовых продуктов Павел Римлянд рассказал Газете Дело.