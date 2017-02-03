Новости
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06
февраля
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06
февраля
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Золото блеснуло инвестспросом. Но интерес к нему в ювелирной промышленности падает
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04
февраля
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Называть происходящее сегодня с рублем девальвацией некорректно
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04
февраля
Индикаторы
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Дата
|Доллар США
|58.39 (-1.03)
|59.80 (+0.31)
|04.02.17/10:54
|Евро
|62.80 (-1.05)
|64.40 (+0.41)
|04.02.17/10:54
|10 Китайских юаней
|85.35 (-1.28)
|87.35 (-0.65)
|04.02.17/10:05
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Дата
|Доллар США
|58.39 (-1.01)
|59.80 (+0.15)
|04.02.17/10:54
|Евро
|62.80 (-1.00)
|64.40 (+0.25)
|04.02.17/10:54
|10 Китайских юаней
|85.35 (-1.28)
|87.35 (-0.65)
|04.02.17/10:05
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Дата
|Доллар США
|58.39 (-1.01)
|59.80 (+0.15)
|04.02.17/10:54
|Евро
|62.80 (-1.00)
|64.40 (+0.25)
|04.02.17/10:54
|10 Китайских юаней
|85.35 (-1.28)
|87.35 (-0.65)
|04.02.17/10:05
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Дата
|Доллар США
|58.39 (-1.01)
|59.80 (+0.15)
|04.02.17/10:05
|Евро
|62.80 (-1.00)
|64.40 (+0.25)
|04.02.17/10:05
|10 Китайских юаней
|85.35 (-1.28)
|87.35 (-0.65)
|04.02.17/10:05
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Дата
|Доллар США
|59.09 (0.00)
|59.95 (0.00)
|05.02.17/00:07
|Евро
|63.66 (0.00)
|64.38 (0.00)
|05.02.17/00:07
|10 Китайских юаней
|86.60 (0.00)
|88.20 (0.00)
|05.02.17/00:07
|Курсы ЦБ РФ
|Валюта
|Дата
|Курс
|Изм.
|Дата
|Курс
|Доллар США
|04/02
|59.3137
|-0.6721
|03/02
|59.9858
|Евро
|04/02
|63.8156
|-0.9151
|03/02
|64.7307
Все новости
|Кредиты. Иркутск
|Цель
|Вал.
|Мин.%
|Макс.%
|Дата
|Ипотека
|руб.
|8.50
|33.00
|03.02.17
|Потребительский
|руб.
|7.50
|45.00
|03.02.17
|Автокредит
|руб.
|8.90
|24.99
|03.02.17
|Кредиты для бизнеса
|руб.
|3.50
|21.00
|03.02.17
|Вклады. Иркутск (лучшие ставки)
|Тип
|Руб., %
|Доллар, %
|Евро, %
|Дата
|Стандартный, 3 мес.
|10.00
|1.10
|0.90
|03.02.17
|Стандартный, 6 мес.
|10.45
|3.00
|1.50
|03.02.17
|Стандартный, 12 мес.
|10.50
|3.50
|1.30
|03.02.17
|Пенсионный
|9.50
|2.25
|1.00
|03.02.17
|Инвестиционный
|10.50
|-
|-
|03.02.17
|Детский
|7.80
|-
|-
|03.02.17
|ПИФы. Иркутск (лучшая доход. за 1 год)
|Фонды
|Доход. за 1 год, %
|Дата
|Фонды акций
|+120.11
|03.02.17
|Фонды облигаций
|+16.98
|03.02.17
|Смешанные фонды
|+75.72
|03.02.17
|Денежные фонды
|-77.67
|03.02.17
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