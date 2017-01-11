Недвижимость-2017: как менялась стоимость жилья в кризис и чего ждать от цен в 2017 году

Помните декабрь 2014-года? Россияне в панике скупают метры, спасая накопления от инфляции и ослабления нацвалюты. Девелоперы так же массово заявляют о повышении цен на 15-20% и как один обещают удорожание «квадрата» в следующем году. Но вышло иначе. Покупательский ажиотаж быстро сменился застоем. Затем — очередной обвал рубля, спад в экономике, сокращение платежеспособного спроса и переизбыток предложения. Чтобы удержаться на плаву в новых реалиях застройщикам и владельцам «вторички» пришлось вступить в ценовую войну за клиента. О том, как изменилась стоимость недвижимости за время кризиса и чего ждать в 2017 году, рассказывает адвокат Олег Сухов

