Новости

04
февраля

Сколько будет стоить доллар? Прогноз на 6-10 февраля

04
февраля

Называть происходящее сегодня с рублем девальвацией некорректно

04
февраля

«АктивКапитал Банк» выдал клиентам первые карты «Мир»

04
февраля

Теплыми будут первые выходные февраля в Иркутской области

Индикаторы

Курсы валют: Иркутск Ангарск Братск Усть-Илимск Улан-Удэ Курсы валют на карте
Валюта Покупка Продажа Дата 
Доллар США 58.39 (-1.03) 59.80 (+0.31) 04.02.17/10:05
Евро 62.80 (-1.05) 64.40 (+0.41) 04.02.17/10:05
10 Китайских юаней 85.35 (-1.28) 87.35 (-0.65) 04.02.17/10:05
Валюта Покупка Продажа Дата 
Доллар США 58.39 (-1.01) 59.80 (+0.15) 04.02.17/10:05
Евро 62.80 (-1.00) 64.40 (+0.25) 04.02.17/10:05
10 Китайских юаней 85.35 (-1.28) 87.35 (-0.65) 04.02.17/10:05
Валюта Покупка Продажа Дата 
Доллар США 58.39 (-1.01) 59.80 (+0.15) 04.02.17/10:05
Евро 62.80 (-1.00) 64.40 (+0.25) 04.02.17/10:05
10 Китайских юаней 85.35 (-1.28) 87.35 (-0.65) 04.02.17/10:05
Валюта Покупка Продажа Дата 
Доллар США 58.39 (-1.01) 59.80 (+0.15) 04.02.17/10:05
Евро 62.80 (-1.00) 64.40 (+0.25) 04.02.17/10:05
10 Китайских юаней 85.35 (-1.28) 87.35 (-0.65) 04.02.17/10:05
Валюта Покупка Продажа Дата 
Доллар США 59.09 (-0.11) 59.95 (0.00) 04.02.17/10:03
Евро 63.66 (0.00) 64.38 (0.00) 04.02.17/10:03
10 Китайских юаней 86.60 (0.00) 88.20 (0.00) 04.02.17/10:03
Курсы ЦБ РФ
Валюта Дата Курс Изм. Дата Курс
Доллар США 04/02 59.3137 -0.6721 03/02 59.9858
Евро 04/02 63.8156 -0.9151 03/02 64.7307
04
февраля

Ключевая ставка осталась неизменной в ожидании удешевления рубля

03
февраля

Минфин намерен покупать валюту на 6,3 млрд руб. в день

03
февраля

Впервые с 1998 года в России зафиксировали сокращение активов банков

«Платон» удваивает тарифы. С 15 апреля с грузовиков будут брать по 3 руб. за километр
Правительство РФ распорядилось увеличить с 15 апреля 2017 году тарифы в системе «Платон» до 3,06 руб. за 1 км проезда по федеральной трассе. До тех пор будет действовать текущий льготный тариф. Ранее планы повысить расценки «Платона» критиковали ритейлеры, перевозчики и Счетная палата, где призывали сначала повысить эффективность контроля взимания платы и добиться прироста числа пользователей
Иркутскэнерго обжалует обвинения в загрязнении реки Ангары в Верховном Суде
ПАО «Иркутскэнерго» не согласно с решением Федерального Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 01.02.2017 о выплати 582 749 рублей штрафа за загрязнение реки Ангары нефтепродуктами
03
февраля

Ипотечный рынок преодолел последствия кризиса

03
февраля

ЦБ РФ оставил ставку без изменений

03
февраля

В Иркутской области при получении взятки в размере 2,5 млн. рублей задержаны мэр и заместитель мэра Казачинско-Ленского района

03
февраля

В Иркутске будет расширен перечень муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ

03
февраля

Сбербанк выпустил новую «Карту с большими бонусами»

Наталия Орлова, Альфа-Банк: Таргетирование валютного курса возвращается на повестку дня - плохая новость для ЦБ
Курс рубля вновь вернулся к 60-65 руб./$ на фоне новостей об интервенциях ЦБ по поручению Минфина
03
февраля

В центре Иркутска открыли Дом учителя

03
февраля

Sberbank CIB вышел на рынок драгметаллов Индии

03
февраля

Александр Битаров подписал документы, регламентирующего деятельность пунктов приема и отгрузки древесины в Иркутской области

03
февраля

Альпари и Сергей Карякин продлили сотрудничество

03
февраля

РУСАЛ завершил сертификацию инновационного вагона-хоппера из алюминия

Делаем ставки. Два вопроса о рублевых вкладах
Тенденция снижения ставок по вкладам физлиц продолжится в 2017 году. Есть ли предел падения доходности? И какие альтернативы предлагает финансовый рынок тем, кого не устраивают ставки по депозитам?
03
февраля

В Иркутске решено запретить движение автобусов по трамвайным путям на Глазковском мосту

03
февраля

В Иркутске объявлен конкурс на проект реконструкции аварийного дома возле гостиницы «Русь»

03
февраля

В Приангарье организатор межрегиональных групп угонщиков люксовых внедорожников предстанет перед судом (видео)

03
февраля

Режим ЧС объявлен в Мамско-Чуйском районе из-за нехватки угля

03
февраля

В Братске намерены построить 41 многоквартирный дом для переселенцев к 1 сентября 2017 года

03
февраля

«Галерея В. Бронштейна» приглашает иркутян на АРТ-субботу 11 февраля

03
февраля

Жители Приангарья могут воспользоваться правом бесплатной приватизации до 1 марта 2017 года

03
февраля

Портфель срочных вкладов Сбербанка в Приангарье вырос за прошлый год почти на 15 процентов

03
февраля

В Иркутской областной клинической больнице открыто отделение травматологии за 73,8 млн рублей

03
февраля

Александр Битаров подписал постановление об увеличении размера компенсации за бесплатное питание шольников Иркутской области в два раза

03
февраля

Инвестиционная инфляция в Приангарье за 2016 год превысила показатели по стране

03
февраля

На чьих подворьях в Иркутской области содержится скот?

03
февраля

Иркутянин заплатит 40 тысяч рублей штрафа за опасную перевозку пассажиров по Байкалу

Все новости
Кредиты. Иркутск
Цель Вал. Мин.% Макс.% Дата 
Ипотека руб. 8.50 33.00 03.02.17
Потребительский руб. 7.50 45.00 03.02.17
Автокредит руб. 8.90 24.99 03.02.17
Кредиты для бизнеса руб. 3.50 21.00 03.02.17
Вклады. Иркутск (лучшие ставки)
Тип Руб., % Доллар, % Евро, % Дата 
Стандартный, 3 мес. 10.00 1.10 0.90 03.02.17
Стандартный, 6 мес. 10.45 3.00 1.50 03.02.17
Стандартный, 12 мес. 10.50 3.50 1.30 03.02.17
Пенсионный 9.50 2.25 1.00 03.02.17
Инвестиционный 10.50 - - 03.02.17
Детский 7.80 - - 03.02.17
ПИФы. Иркутск (лучшая доход. за 1 год)
Фонды Доход. за 1 год, % Дата 
Фонды акций +120.11 03.02.17
Фонды облигаций +16.98 03.02.17
Смешанные фонды +75.72 03.02.17
Денежные фонды -77.67 03.02.17
6 самых частых вопросов при вступлении в наследство
Казалось бы, получение наследства — дело пусть и хлопотное, но довольно привычное для россиян. И все же, столкнувшись с этой процедурой впервые, многие теряются. С чего начать? Куда именно и когда обращаться? Какие документы готовить? Разобраться во всех нюансах и тонкостях без юридической «закалки» гражданам бывает очень непросто. На самые популярные вопросы о процессе наследования отвечает адвокат Олег Сухов (Юридический центр адвоката Олега Сухова)

«В кризис растут не только риски, но и возможности»

«В кризис растут не только риски, но и возможности»

Фантастические итоги года

Павел Римлянд и его «шоколадная» фабрика. Что компании противопоставляют кризису и росту конкуренции

Комментарии

04
февраля

Итоги торгов: Поводов для роста сейчас немного больше

04
февраля

Российский рынок постепенно сползает на фоне отсутствия объемного спроса на "голубые фишки"

04
февраля

В начале новой недели рынки будут осторожны

03
февраля

Евро/доллар продолжает стоять возле 1,0650

03
февраля

Рубль выглядит стабильно на фоне бездействия ЦБ

03
февраля

Трамп качнул рублевые пары

03
февраля

Saudi Aramco скоро будет готова к IPO

03
февраля

Россия гарантирует надежность поставок газа в Венгрию

03
февраля

Новость о том, что ФСБ РФ сняли часть американских санкций, отравила доллар США на борцовский мат

03
февраля

Рубль после ралли ждёт боковое движение

03
февраля

Российский рынок акций скорректировался под грузом крепнущего рубля и неопределенной конъюнктуры на глобальных рынках капитала

03
февраля

Интрига дня в комментариях ЦБ

03
февраля

Прогнозы и комментарии: Рубль психанул на санкциях

03
февраля

Итоги торгов: Подбираемся к сильной поддержке по ММВБ

03
февраля

Рынок акций продолжает находиться в фазе негативной переоценки и может продолжить движение вниз и в пятницу

02
февраля

В правительстве России не исключают приватизации РЖД и «ВТБ»

02
февраля

Индекс деловой активности Китая вселяет надежду

02
февраля

ФРС США присматривается к динамике экономики и политике Трампа

02
февраля

ФРС оставило ставку без изменений

02
февраля

На рынки валют развивающихся стран вернулся оптимизм

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