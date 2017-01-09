Новости

10
января

Три проблемы российской экономики: бедность, «тень» и неопределенность

10
января

Предприниматели адаптировались к кризису

10
января

В иркутском ТРК «КомсоМолл» открыли кинотеатр с 10 залами и парк развлечений

09
января

Дорогой рубль российской экономике не нужен

Индикаторы

Курсы валют: Иркутск Ангарск Братск Усть-Илимск Улан-Удэ Курсы валют на карте
Валюта Покупка Продажа Дата 
Доллар США 59.75 (+1.65) 60.00 (-3.10) 09.01.17/22:00
Евро 62.85 (+1.85) 63.15 (-3.35) 09.01.17/22:00
10 Китайских юаней 86.46 (-0.14) 87.30 (+0.30) 09.01.17/15:57
Валюта Покупка Продажа Дата 
Доллар США 59.68 (+1.58) 60.00 (-3.10) 09.01.17/20:08
Евро 62.72 (+1.72) 63.15 (-3.35) 09.01.17/20:08
10 Китайских юаней 86.46 (+0.11) 87.70 (-1.18) 09.01.17/15:57
Валюта Покупка Продажа Дата 
Доллар США 59.68 (+1.71) 60.00 (-5.03) 09.01.17/15:57
Евро 62.72 (+1.75) 63.15 (-4.88) 09.01.17/17:00
10 Китайских юаней 86.46 (+0.11) 87.70 (-1.18) 09.01.17/15:57
Валюта Покупка Продажа Дата 
Доллар США 59.68 (-0.40) 60.00 (-0.86) 09.01.17/15:57
Евро 62.72 (-0.20) 63.15 (-1.22) 09.01.17/15:57
10 Китайских юаней 86.46 (+0.11) 87.70 (-1.18) 09.01.17/15:57
Валюта Покупка Продажа Дата 
Доллар США 59.67 (-0.20) 60.00 (-0.85) 09.01.17/17:59
Евро 62.71 (-0.06) 63.15 (-1.21) 09.01.17/17:59
10 Китайских юаней 86.50 (+0.20) 87.70 (-2.20) 09.01.17/16:17
Курсы ЦБ РФ
Валюта Дата Курс Изм. Дата Курс
Доллар США 10/01 59.8961 -0.7608 31/12 60.6569
Евро 10/01 63.1125 -0.6986 31/12 63.8111
09
января

ФТС России наступает на зарубежных онлайн-ритейлеров

09
января

В Иркутском районе закрыли интернет-магазин, который незаконно продавал брендовые вещи

09
января

Министерство экономики ждет роста ВВП России на 2% во втором полугодии

Таможня потребовала паспорта шопоголиков
Иностранные онлайн-ритейлеры на новогодних каникулах столкнулись со сложностями при доставке посылок в Россию. С 1 января Федеральная таможенная служба России (ФТС) в рамках "проверки соблюдения законодательства" стала запрашивать бумажные копии паспортов получателей посылок. По оценке участников рынка, эти мероприятия коснулись компаний, обслуживающих около 10% международного посылочного трафика.
Рубль: игра на укрепление российской валюты продолжается
Впервые за четыре года январские валютные торги на российском рынке начались с укрепления позиций рубля. За короткую предрождественскую неделю курс доллара впервые с июля 2015 года опустился ниже уровня 60 руб./$. Игра на укрепление российской валюты продолжается на фоне восстановления цен на нефть и сохраняющегося спроса на рублевые активы со стороны иностранных инвесторов
09
января

До -35 градусов опустится температура в Иркутской области

09
января

«Газпром» поставил исторический рекорд экспорта газа

09
января

В Иркутске создана специализированная спортивная школа по хоккею с мячом

09
января

В Иркутской области полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на офис микрофинансовой компании

09
января

В Черемхово возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам завода

Как изменится рынок заемного капитала в 2017 году
Найти финансирование на развитие бизнеса трудно. Каждый, кто искал заемные средства, помнит, сколько времени и нервов это занимает, сколько бумаг нужно собрать и сколько встреч провести. В эпоху информации, когда почти любую транзакцию можно осуществить со смартфона в пару касаний, это вызывает недоумение
09
января

В Тайшете ликвидирован незаконный игровой клуб

09
января

С 1 января получить ИНН можно в любом налоговом органе независимо от места регистрации

09
января

Январские каникулы в Иркутской области прошли без серьезных инцидентов в сфере ЖКХ

09
января

ПФР опубликовал сроки доставки январской единовременной выплаты в 5 000 рублей

09
января

Железнодорожные перевозки грузов в РФ выросли за 2016 год на 0,6%

09
января

Ставки по ипотеке продолжают снижаться

09
января

Иркутский Дом печати планируют приватизировать

09
января

«Роснефть» и «Саянскхимпласт» подписали соглашение о поставках этилена

09
января

Почему нет?

09
января

Министром жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области назначен Артур Сулейменов

09
января

Курсы валют в Иркутске: 9 января минимальный курс продажи доллара составил 60 руб., евро - 63,15 руб

09
января

Сбербанк в 2017 году продолжит развитие интернет-эквайринга на территории Приангарья

09
января

Иркутянка потеряла 3 тысячи рублей при попытке отключить мобильный банк

09
января

Оттепель в экономике началась в декабре

09
января

Директором Райффайзенбанка в Иркутске назначена Татьяна Полевач

09
января

Жители Якутии могут самостоятельно выбрать дизайн карты Сбербанка

09
января

Китайскому юаню не до демпинга

09
января

Иркутская школа № 9 откроется 10 января

Все новости
Кредиты. Иркутск
Цель Вал. Мин.% Макс.% Дата 
Ипотека руб. 8.50 33.00 09.01.17
Потребительский руб. 7.50 45.00 09.01.17
Автокредит руб. 9.00 24.99 09.01.17
Кредиты для бизнеса руб. 3.50 21.00 09.01.17
Вклады. Иркутск (лучшие ставки)
Тип Руб., % Доллар, % Евро, % Дата 
Стандартный, 3 мес. 9.55 1.10 0.90 09.01.17
Стандартный, 6 мес. 10.75 3.00 1.50 09.01.17
Стандартный, 12 мес. 10.50 3.50 1.30 09.01.17
Пенсионный 9.70 2.25 1.00 09.01.17
Инвестиционный 10.50 - - 09.01.17
Детский 7.80 - - 09.01.17
ПИФы. Иркутск (лучшая доход. за 1 год)
Фонды Доход. за 1 год, % Дата 
Фонды акций +110.11 09.01.17
Фонды облигаций +16.32 09.01.17
Смешанные фонды +75.72 09.01.17
Денежные фонды -8.16 09.01.17
Андрей Березной, директор ПАО «МТС» в Иркутской области: «Недвижимость для инвестиций не рассматриваю – по-моему, это больше не средство для накопления»
Директор ПАО «МТС» в Иркутской области убежден: если у банка удобный мобильный банк, то количество офисов и их расположение не имеют значения. Каким валютам доверяет Андрей Березной, в чем предпочитает хранить сбережения, почему первые заработанные деньги потратил на песни Цоя и «Наутилуса» и за что благодарен кризису?

«В кризис растут не только риски, но и возможности»

«В кризис растут не только риски, но и возможности»

Фантастические итоги года

ВТБ расширяет сотрудничество с ГП «Янта»

Комментарии

09
января

Доллар тянется в направлении 61

09
января

Следствие просит продлить домашний арест Улюкаеву

09
января

Небольшой откат доллара вниз назрел

09
января

В начале года котировки биткоина волатильны

09
января

Индекс ММВБ проторгуется в понедельник в диапазоне 2200-2230 пунктов

09
января

Доллар вернулся к 60 рублям

09
января

В новом году тенге чувствует себя уверенно

09
января

Курс евро уйдёт ниже 62 рублей

09
января

Курсы валют в Иркутске: 9 января минимальный курс продажи доллара составил 60 руб., евро - 63,15 руб

09
января

Курсы валют в Ангарске: 9 января минимальный курс продажи доллара 60 руб., евро - 63,15 руб

09
января

Прогнозы и комментарии: Привлекательные фундаментальные активы можно держать

09
января

Неплохое начало года для рынка нефти

30
декабря

Прогнозы и комментарии: Праздник к нам приходит

30
декабря

Валютный рынок: Рубль в этом году выиграл у всех

30
декабря

Итоги торгов: Вплотную подобрались к сильному сопротивлению по ММВБ

30
декабря

Индекс доллара пытается развить восходящую коррекцию

29
декабря

Индекс ММВБ проторгуется сегодня в рамках отметок 2170-2200 пунктов

29
декабря

Россия – фаворит среди развивающихся рынков в 2017 году

29
декабря

Активность в производственном секторе РФ ускорилась до максимума за 69 месяцев

29
декабря

Под конец года рубль показывает новые рекорды

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