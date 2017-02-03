Новости

06
февраля

Как выбрать перспективную дивидендную историю?

06
февраля

Золото блеснуло инвестспросом. Но интерес к нему в ювелирной промышленности падает

04
февраля

Называть происходящее сегодня с рублем девальвацией некорректно

04
февраля

«АктивКапитал Банк» выдал клиентам первые карты «Мир»

Индикаторы

Курсы валют: Иркутск Ангарск Братск Усть-Илимск Улан-Удэ Курсы валют на карте
Валюта Покупка Продажа Дата 
Доллар США 58.39 (-1.03) 59.80 (+0.31) 04.02.17/10:54
Евро 62.80 (-1.05) 64.40 (+0.41) 04.02.17/10:54
10 Китайских юаней 85.35 (-1.28) 87.35 (-0.65) 04.02.17/10:05
Валюта Покупка Продажа Дата 
Доллар США 58.39 (-1.01) 59.80 (+0.15) 04.02.17/10:54
Евро 62.80 (-1.00) 64.40 (+0.25) 04.02.17/10:54
10 Китайских юаней 85.35 (-1.28) 87.35 (-0.65) 04.02.17/10:05
Валюта Покупка Продажа Дата 
Доллар США 58.39 (-1.01) 59.80 (+0.15) 04.02.17/10:54
Евро 62.80 (-1.00) 64.40 (+0.25) 04.02.17/10:54
10 Китайских юаней 85.35 (-1.28) 87.35 (-0.65) 04.02.17/10:05
Валюта Покупка Продажа Дата 
Доллар США 58.39 (-1.01) 59.80 (+0.15) 04.02.17/10:05
Евро 62.80 (-1.00) 64.40 (+0.25) 04.02.17/10:05
10 Китайских юаней 85.35 (-1.28) 87.35 (-0.65) 04.02.17/10:05
Валюта Покупка Продажа Дата 
Доллар США 59.09 (0.00) 59.95 (0.00) 05.02.17/00:07
Евро 63.66 (0.00) 64.38 (0.00) 05.02.17/00:07
10 Китайских юаней 86.60 (0.00) 88.20 (0.00) 05.02.17/00:07
Курсы ЦБ РФ
Валюта Дата Курс Изм. Дата Курс
Доллар США 04/02 59.3137 -0.6721 03/02 59.9858
Евро 04/02 63.8156 -0.9151 03/02 64.7307
04
февраля

Теплыми будут первые выходные февраля в Иркутской области

04
февраля

Ключевая ставка осталась неизменной в ожидании удешевления рубля

04
февраля

Рубль укрепляться несмотря на угрозу интервенций Минфина

«Платон» удваивает тарифы. С 15 апреля с грузовиков будут брать по 3 руб. за километр
Правительство РФ распорядилось увеличить с 15 апреля 2017 году тарифы в системе «Платон» до 3,06 руб. за 1 км проезда по федеральной трассе. До тех пор будет действовать текущий льготный тариф. Ранее планы повысить расценки «Платона» критиковали ритейлеры, перевозчики и Счетная палата, где призывали сначала повысить эффективность контроля взимания платы и добиться прироста числа пользователей
РСА предупреждает: мошенники создают сайты-клоны по продаже электронных полисов ОСАГО
Российский союз автостраховщиков (РСА) заблокировал порядка 10  нелегальных мошеннических сайтов по продаже электронных полисов ОСАГО. Как сообщил президент РСА Игорь Юргенс, в том числе мошенники «клонировали» и сам сайт РСА – в доменном имени официальное название было подменено похожим написанием – вместо autoins – autolns, где i заменена на I, весь контент и внешний вид сайта при этом полностью дублировал сайт РСА
03
февраля

Минфин намерен покупать валюту на 6,3 млрд руб. в день

03
февраля

Впервые с 1998 года в России зафиксировали сокращение активов банков

03
февраля

Ипотечный рынок преодолел последствия кризиса

03
февраля

ЦБ РФ оставил ставку без изменений

03
февраля

В Иркутской области при получении взятки в размере 2,5 млн. рублей задержаны мэр и заместитель мэра Казачинско-Ленского района

03
февраля

В Иркутске будет расширен перечень муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ

03
февраля

Сбербанк выпустил новую «Карту с большими бонусами»

03
февраля

В центре Иркутска открыли Дом учителя

03
февраля

Sberbank CIB вышел на рынок драгметаллов Индии

03
февраля

Александр Битаров подписал документы, регламентирующего деятельность пунктов приема и отгрузки древесины в Иркутской области

03
февраля

Альпари и Сергей Карякин продлили сотрудничество

03
февраля

РУСАЛ завершил сертификацию инновационного вагона-хоппера из алюминия

03
февраля

В Иркутске решено запретить движение автобусов по трамвайным путям на Глазковском мосту

03
февраля

В Иркутске объявлен конкурс на проект реконструкции аварийного дома возле гостиницы «Русь»

03
февраля

В Приангарье организатор межрегиональных групп угонщиков люксовых внедорожников предстанет перед судом (видео)

03
февраля

Режим ЧС объявлен в Мамско-Чуйском районе из-за нехватки угля

03
февраля

В Братске намерены построить 41 многоквартирный дом для переселенцев к 1 сентября 2017 года

03
февраля

«Галерея В. Бронштейна» приглашает иркутян на АРТ-субботу 11 февраля

03
февраля

Жители Приангарья могут воспользоваться правом бесплатной приватизации до 1 марта 2017 года

03
февраля

Портфель срочных вкладов Сбербанка в Приангарье вырос за прошлый год почти на 15 процентов

03
февраля

В Иркутской областной клинической больнице открыто отделение травматологии за 73,8 млн рублей

03
февраля

Александр Битаров подписал постановление об увеличении размера компенсации за бесплатное питание шольников Иркутской области в два раза

03
февраля

Инвестиционная инфляция в Приангарье за 2016 год превысила показатели по стране

Все новости
Кредиты. Иркутск
Цель Вал. Мин.% Макс.% Дата 
Ипотека руб. 8.50 33.00 03.02.17
Потребительский руб. 7.50 45.00 03.02.17
Автокредит руб. 8.90 24.99 03.02.17
Кредиты для бизнеса руб. 3.50 21.00 03.02.17
Вклады. Иркутск (лучшие ставки)
Тип Руб., % Доллар, % Евро, % Дата 
Стандартный, 3 мес. 10.00 1.10 0.90 03.02.17
Стандартный, 6 мес. 10.45 3.00 1.50 03.02.17
Стандартный, 12 мес. 10.50 3.50 1.30 03.02.17
Пенсионный 9.50 2.25 1.00 03.02.17
Инвестиционный 10.50 - - 03.02.17
Детский 7.80 - - 03.02.17
ПИФы. Иркутск (лучшая доход. за 1 год)
Фонды Доход. за 1 год, % Дата 
Фонды акций +120.11 03.02.17
Фонды облигаций +16.98 03.02.17
Смешанные фонды +75.72 03.02.17
Денежные фонды -77.67 03.02.17
Сколько будет стоить доллар? Прогноз на 6-10 февраля
Начало минувшей недели было негативным для российской валюты. На фоне планов Минфина по покупке валюты, доллар США на Московской бирже поднялся до отметки 60,17 руб/$. Однако глобальное ослабление американской валюты и рост цены на нефть вернули веру инвесторов в силу российского рубля. В результате резкого снижения курс доллара по итогам пятничных торгов составил 58,94 руб./$. — минимальное значение на закрытии с 29 июля 2015 года. За неделю американская валюта подешевела в России более чем на 60 коп.

«В кризис растут не только риски, но и возможности»

«В кризис растут не только риски, но и возможности»

ВТБ расширяет сотрудничество с ГП «Янта»

Павел Римлянд и его «шоколадная» фабрика. Что компании противопоставляют кризису и росту конкуренции

Комментарии

04
февраля

Итоги торгов: Поводов для роста сейчас немного больше

04
февраля

Российский рынок постепенно сползает на фоне отсутствия объемного спроса на "голубые фишки"

04
февраля

В начале новой недели рынки будут осторожны

03
февраля

Евро/доллар продолжает стоять возле 1,0650

03
февраля

Рубль выглядит стабильно на фоне бездействия ЦБ

03
февраля

Трамп качнул рублевые пары

03
февраля

Saudi Aramco скоро будет готова к IPO

03
февраля

Россия гарантирует надежность поставок газа в Венгрию

03
февраля

Новость о том, что ФСБ РФ сняли часть американских санкций, отравила доллар США на борцовский мат

03
февраля

Рубль после ралли ждёт боковое движение

03
февраля

Российский рынок акций скорректировался под грузом крепнущего рубля и неопределенной конъюнктуры на глобальных рынках капитала

03
февраля

Интрига дня в комментариях ЦБ

03
февраля

Прогнозы и комментарии: Рубль психанул на санкциях

03
февраля

Итоги торгов: Подбираемся к сильной поддержке по ММВБ

03
февраля

Рынок акций продолжает находиться в фазе негативной переоценки и может продолжить движение вниз и в пятницу

02
февраля

В правительстве России не исключают приватизации РЖД и «ВТБ»

02
февраля

Индекс деловой активности Китая вселяет надежду

02
февраля

ФРС США присматривается к динамике экономики и политике Трампа

02
февраля

ФРС оставило ставку без изменений

02
февраля

На рынки валют развивающихся стран вернулся оптимизм

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