Новости
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17
января
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Новостройки и «вторичка» в Иркутске: разница в цене "квадрата" продолжает сокращаться
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17
января
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17
января
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Зрелые и несчастные. Ситуация на рынке труда не нравится ни соискателям, ни работодателям
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17
января
Индикаторы
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Дата
|Доллар США
|59.45 (+0.60)
|59.85 (-0.60)
|16.01.17/20:08
|Евро
|63.08 (+0.48)
|63.39 (-0.81)
|16.01.17/20:15
|10 Китайских юаней
|86.80 (+0.85)
|87.30 (-0.70)
|16.01.17/15:41
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Дата
|Доллар США
|59.36 (+0.51)
|59.90 (-0.55)
|16.01.17/20:08
|Евро
|63.00 (+0.40)
|63.50 (-0.70)
|16.01.17/20:08
|10 Китайских юаней
|86.24 (+0.29)
|87.94 (-0.06)
|16.01.17/15:15
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Дата
|Доллар США
|59.36 (+0.51)
|59.90 (-0.55)
|16.01.17/20:00
|Евро
|63.00 (+0.40)
|63.50 (-0.70)
|16.01.17/20:00
|10 Китайских юаней
|86.24 (+0.29)
|87.94 (-0.06)
|16.01.17/15:15
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Дата
|Доллар США
|59.36 (+0.51)
|59.90 (-0.55)
|16.01.17/15:15
|Евро
|63.00 (+0.40)
|63.50 (-0.70)
|16.01.17/15:15
|10 Китайских юаней
|86.24 (+0.29)
|87.94 (-0.06)
|16.01.17/15:15
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Дата
|Доллар США
|59.47 (+0.35)
|59.90 (+0.04)
|16.01.17/20:00
|Евро
|63.01 (+0.20)
|63.60 (+0.06)
|16.01.17/20:00
|10 Китайских юаней
|86.30 (+0.20)
|87.94 (+0.04)
|16.01.17/23:47
|Курсы ЦБ РФ
|Валюта
|Дата
|Курс
|Изм.
|Дата
|Курс
|Доллар США
|17/01
|59.6067
|+0.2367
|14/01
|59.3700
|Евро
|17/01
|63.2308
|+0.1086
|14/01
|63.1222
Все новости
|Кредиты. Иркутск
|Цель
|Вал.
|Мин.%
|Макс.%
|Дата
|Ипотека
|руб.
|8.50
|33.00
|16.01.17
|Потребительский
|руб.
|7.50
|45.00
|16.01.17
|Автокредит
|руб.
|9.00
|24.99
|16.01.17
|Кредиты для бизнеса
|руб.
|3.50
|21.00
|12.01.17
|Вклады. Иркутск (лучшие ставки)
|Тип
|Руб., %
|Доллар, %
|Евро, %
|Дата
|Стандартный, 3 мес.
|9.55
|1.10
|0.90
|16.01.17
|Стандартный, 6 мес.
|10.45
|3.00
|1.50
|16.01.17
|Стандартный, 12 мес.
|10.50
|3.50
|1.30
|16.01.17
|Пенсионный
|9.50
|2.25
|1.00
|16.01.17
|Инвестиционный
|10.50
|-
|-
|16.01.17
|Детский
|7.80
|-
|-
|11.01.17
|ПИФы. Иркутск (лучшая доход. за 1 год)
|Фонды
|Доход. за 1 год, %
|Дата
|Фонды акций
|+112.04
|13.01.17
|Фонды облигаций
|+18.81
|13.01.17
|Смешанные фонды
|+75.72
|13.01.17
|Денежные фонды
|-2.28
|13.01.17
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