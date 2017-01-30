Новости

02
февраля

Делаем ставки. Два вопроса о рублевых вкладах

02
февраля

Заммэра Иркутска Евгений Дроков решил сложить полномочия в связи с переходом на новую работу

02
февраля

Парламент Приангарья намерен рассмотреть законопроект о возвращении управления неразграниченными землями Иркутску с 2020 года

02
февраля

Банк УРАЛСИБ подвел итоги кредитования малого бизнеса в 2016 году

Индикаторы

Курсы валют: Иркутск Ангарск Братск Усть-Илимск Улан-Удэ Курсы валют на карте
Валюта Покупка Продажа Дата 
Доллар США 60.22 (+0.27) 60.40 (+0.25) 01.02.17/23:20
Евро 64.85 (+0.65) 65.10 (+0.80) 01.02.17/23:30
10 Китайских юаней 87.30 (+0.20) 87.95 (-0.05) 01.02.17/17:17
Валюта Покупка Продажа Дата 
Доллар США 60.20 (+0.35) 60.50 (+0.35) 01.02.17/23:20
Евро 64.75 (+0.73) 65.10 (+0.80) 01.02.17/23:20
10 Китайских юаней 87.30 (+0.20) 87.95 (-0.75) 01.02.17/17:17
Валюта Покупка Продажа Дата 
Доллар США 60.20 (+0.35) 60.60 (+0.30) 01.02.17/17:17
Евро 64.75 (+0.73) 65.35 (+0.90) 01.02.17/17:17
10 Китайских юаней 87.30 (+0.20) 87.95 (-0.75) 01.02.17/17:17
Валюта Покупка Продажа Дата 
Доллар США 60.20 (+0.35) 60.60 (+0.30) 01.02.17/17:17
Евро 64.75 (+0.73) 65.35 (+0.90) 01.02.17/17:17
10 Китайских юаней 87.30 (+0.20) 87.95 (-0.75) 01.02.17/17:17
Валюта Покупка Продажа Дата 
Доллар США 59.89 (+0.20) 60.69 (+0.19) 01.02.17/17:39
Евро 64.67 (+0.66) 65.43 (+0.70) 01.02.17/17:39
10 Китайских юаней 86.90 (-0.20) 88.70 (-0.10) 01.02.17/23:47
Курсы ЦБ РФ
Валюта Дата Курс Изм. Дата Курс
Доллар США 02/02 60.3099 +0.2248 01/02 60.0851
Евро 02/02 65.0322 +0.7472 01/02 64.2850
02
февраля

«Проклятие небоскребов»

02
февраля

ЦБ потребовал от банков за месяц подготовиться к приему карт «Мир»

02
февраля

ОСАГО онлайн: опубликована памятка, разъясняющая автовладельцам основные моменты заключения договора в интернете

"Открыть ящик Пандоры". Законопроект о выселении должников из единственного жилья поддержал ЦБ
Вчера впервые состоялось публичное обсуждение резонансного законопроекта, позволяющего изымать единственное жилье у должников с долгом от 5% от стоимости недвижимости. Несмотря на то что против выступили Росимущество, Общественная палата и ряд экспертов, ЦБ "концептуально поддержал" проект. Регулятор явно встал на сторону кредиторов, невзирая на проблемы граждан, которые могут лишиться квартиры, например, за долги по потребительским кредитам или алиментам
Авторынок зажил в кредит
Продажи по программе льготного автокредитования в 2016 году выросли примерно на 33%, до 324 тыс. машин. На фоне ожидаемого оживления спроса и продления программы (3 млрд руб. на 2017 год) эксперты ожидают роста количества сделок по автокредитам. При этом в Минпромторге обсуждают идею расширения лимита стоимости машины, которую можно купить по программе, что позволит расширить охват рынка
02
февраля

В Иркутске на руководителя стройфирмы завели дело за двойную продажу квартиры

02
февраля

Китайские туристы штурмуют Ольхон, переходя по льду Байкал

02
февраля

В Иркутске начата уборка крыш от снега

01
февраля

Банк России день за днем понемногу снижает курс рубля

01
февраля

Более 12 тыс. жителей Иркутской области поучаствуют в «Лыжне России»

Ремонт вместо выплат: 6 мифов об ОСАГО «в натуре»
Натуральное возмещение по ОСАГО еще не встало в приоритете над денежной компенсацией – депутаты лишь готовятся принять соответствующие поправки к закону. Однако в отношении него у автомобилистов уже возникло немало мифов
01
февраля

Яндекс запустил сервис онлайн-продаж билетов на автобусы междугородних и пригородных рейсов «Яндекс.Автобусы»

01
февраля

ЦБ утвердил оформление банкнот номиналом 200 и 2000 рублей

01
февраля

«Больше метров – меньше ставка»: ВТБ снижает ставку по ипотечному кредиту на приобретение жилья в новостройке

01
февраля

С 1 февраля новые паспорта иркутянам будут выдавать в МФЦ

01
февраля

Фонд Олега Дерипаски предложил иркутским библиотекам принять участие в конкурсе по продвижению чтения

Самые громкие случаи личного банкротства за 2016 год
Самые яркие случаи применения нового закона о банкротстве физических лиц можно разделить на две категории. К первой относятся вполне успешные списания долгов, удавшиеся богатым и влиятельным людям. Конечно, такие истории привлекли всеобщее внимание. А вторая категория – явления противоположного порядка, когда от своих куда меньших долгов с гораздо худшим результатом пытались избавиться совсем бедные граждане. Всё же, наверное, не зря закон о несостоятельности физических лиц окрестили новеллой о VIP-банкротствах. О самых громких и отличившихся процедур банкротства физических лиц в настоящей статье адвоката Олега Сухова
01
февраля

Иркутская область получит больше средств из федерального бюджета на поддержку малого и среднего бизнеса

01
февраля

Бассейн сдан, планируется реконструкция. Мэрия Иркутска подала заявку на софинансирование реконструкции гимназии № 25 в рамках госпрограммы

01
февраля

В Саянске благодаря ликвидации очереди начали прием детей в детские сады с одного года

01
февраля

С 1 февраля ФНС России регистрирует только онлайн кассы

01
февраля

Иркутской области на господдержку малого и среднего бизнеса выделили более 144 миллионов рублей

01
февраля

В суд направлено уголовное дело в отношении «черных лесорубов» Приангарья

01
февраля

Мэр Тайшетского района отказался платить поставщикам тепла за «воздух»

01
февраля

Около 30 тысяч кредитных карт Сбербанка оформили жители Якутии в 2016 году

01
февраля

Дефицит риса ожидается на российском рынке

01
февраля

На станции Иркутск-Сортировочный столкнулись электровоз и грузовой поезд

01
февраля

В Минприроды надеются решить проблему загрязнения Байкала строительством очистных сооружений в Улан-Удэ

01
февраля

ПАО «Иркутскэнерго» вошло в сотню самых дорогих публичных компаний России

01
февраля

Кредитный портфель банков вырос на 3% по итогам 2016 г.

Все новости
Кредиты. Иркутск
Цель Вал. Мин.% Макс.% Дата 
Ипотека руб. 8.50 33.00 01.02.17
Потребительский руб. 7.50 45.00 01.02.17
Автокредит руб. 9.00 24.99 01.02.17
Кредиты для бизнеса руб. 3.50 21.00 01.02.17
Вклады. Иркутск (лучшие ставки)
Тип Руб., % Доллар, % Евро, % Дата 
Стандартный, 3 мес. 10.00 1.10 0.90 01.02.17
Стандартный, 6 мес. 10.45 3.00 1.50 01.02.17
Стандартный, 12 мес. 10.50 3.50 1.30 01.02.17
Пенсионный 9.50 2.25 1.00 01.02.17
Инвестиционный 10.50 - - 31.01.17
Детский 7.80 - - 30.01.17
ПИФы. Иркутск (лучшая доход. за 1 год)
Фонды Доход. за 1 год, % Дата 
Фонды акций +121.49 31.01.17
Фонды облигаций +15.77 31.01.17
Смешанные фонды +75.72 31.01.17
Денежные фонды -77.67 31.01.17

«В кризис растут не только риски, но и возможности»

«В кризис растут не только риски, но и возможности»

Свободный полет Александра Манакова. Что дают популярному иркутскому ведущему роупджампинг, прыжки с парашютом и полеты на парапланах?

Павел Римлянд и его «шоколадная» фабрика. Что компании противопоставляют кризису и росту конкуренции

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ЕС впервые с 2008 года обогнал США по темпам роста ВВП

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Зависимость Европы от российского газа растет

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февраля

Курс рубля рискует уйти к уровню 60,70 руб.

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Курсы валют в Иркутске: 1 февраля минимальный курс продажи доллара составил 60,3 руб., евро - 65,1 руб

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Курсы валют в Ангарске: 1 февраля минимальный курс продажи доллара 60,2 руб., евро - 65,08 руб

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Бинбанк разместил дополнительные выпуски биржевых облигаций серии БО-07 объемом 5 млрд рублей

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Опасения новых действий Президента США Д. Трампа и неопределенность в отношении покупки валюты Минфином способствуют снижению рынка

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Технически есть предпосылки для роста доллара

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