Новости

21
января

Сколько будет стоить доллар? Прогноз на 23-27 января

21
января

Два условия для 2% роста российской экономики

21
января

Дональд Трамп подписал первые указы

21
января

Экспорт соболя решили ограничить

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Курсы валют: Иркутск Ангарск Братск Усть-Илимск Улан-Удэ Курсы валют на карте
Валюта Покупка Продажа Дата 
Доллар США 58.94 (-0.66) 61.15 (+1.21) 21.01.17/11:28
Евро 62.79 (-0.76) 65.10 (+1.25) 21.01.17/11:28
10 Китайских юаней 86.70 (+0.05) 88.40 (+34.40) 21.01.17/11:28
Валюта Покупка Продажа Дата 
Доллар США 58.94 (-0.56) 61.15 (+1.17) 21.01.17/11:28
Евро 62.79 (-0.76) 65.10 (+1.11) 21.01.17/11:28
10 Китайских юаней 86.70 (+0.05) 88.40 (+0.05) 21.01.17/11:28
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Евро 62.79 (-0.76) 65.13 (+1.14) 21.01.17/11:28
10 Китайских юаней 86.70 (+0.05) 88.40 (+0.05) 21.01.17/11:28
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Евро 62.79 (-0.76) 65.49 (+1.50) 21.01.17/11:28
10 Китайских юаней 86.70 (+0.05) 88.40 (+0.05) 21.01.17/11:28
Валюта Покупка Продажа Дата 
Доллар США 59.18 (0.00) 59.97 (0.00) 22.01.17/00:07
Евро 63.21 (0.00) 63.99 (0.00) 22.01.17/00:07
10 Китайских юаней 86.60 (0.00) 88.50 (0.00) 22.01.17/00:07
Курсы ЦБ РФ
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Доллар США 21/01 59.6697 +0.3176 20/01 59.3521
Евро 21/01 63.7272 +0.5469 20/01 63.1803
21
января

Компании США предложили властям России восстановить бизнес-диалог

21
января

Фильм о подводном мире Байкала снимут для National Geographic летом

21
января

Фонд UCP Ильи Щербовича не смог доказать в суде незаконность изменения устава "Транснефти"

Кошмар в Давосе: покончит ли Трамп с либеральной экономической моделью?
Глава «РОСНАНО» и один из главных идеологов глобализма и либерализма в России Анатолий Чубайс, являющийся одним из гостей всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, сообщил СМИ об «атмосфере ужаса и страха», царящей на форуме в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Чубайс со ссылкой на авторитетных участников форума заявляет, что у Трампа после инаугурации будет только две альтернативы: отказаться от «всего, что он говорил до сих пор» или «привести нас всех к катастрофе»
Победный сорок пятый. Дональд Трамп вступил в должность президента США без лишних церемоний
В пятницу в полдень по вашингтонскому времени в США сменился президент: вместо демократа Барака Обамы хозяином Белого дома стал республиканец и бывший строительный магнат Дональд Трамп, который обещает стать едва ли не самым непредсказуемым американским лидером в современной истории страны
20
января

Минэкономразвития объяснил, почему не торопится с приватизацией ВТБ

20
января

Сельское хозяйство Приангарья в минусе

20
января

В Приангарье отменен введенный из-за отравления «Боярышником» режим повышенной готовности

20
января

Сорос предсказывает кризис

20
января

В Минэкономики ждут повышения суверенного рейтинга России

Таможенные платежи стали быстрее и проще. Сбербанк презентовал новую услугу
Сбербанк внедрил современный сервис «Таможенные платежи и сервисы»  для корпоративных клиентов, осуществляющих взаимодействие с Таможенной Службой. С 2017 года функциональность данной услуги уже внедрена в промышленную эксплуатацию: ее подключили уже более 10 клиентов. Сотрудники Сбербанка уверены, что услуга получит популярность среди клиентов, которые ввозят и вывозят товар через границу
20
января

В суд передано дело о хищении предназначенных на ремонт аэропорта Иркутска средств

20
января

«Роснефть» и «Саянскхимпласт» в рамках соглашения договорятся о поставках этилена вплоть до 2018 года

20
января

Свыше 14 млн пассажиров перевезла ВСЖД по итогам 2016 года

20
января

В иркутском микрорайоне Солнечном открылось отделение детской художественной школы № 4

20
января

Более 60 млрд рублей налогов оплатили россияне в 2016 году через сайт ФНС России

20
января

В какую валюту будет выгодно вкладывать деньги в 2017 году?

20
января

На 28,3 млн руб увеличили объем финансирования детской оздоровительной кампании Приангарья

20
января

40% работников малого и среднего бизнеса в России получают зарплату в конверте

20
января

В Иркутской области продолжается работа по улучшению инвестиционного климата

20
января

В массовых купаниях на Крещение приняли участие более 30 тысяч 700 жителей Приангарья

20
января

Агрессивных водителей планируют не только штрафовать, но и лишать прав

20
января

В Иркутске введён особый противопожарный режим

20
января

«Моя Ёлка»: «Ростелеком» объявил победителей среди сибиряков в онлайн игре

20
января

В XXXIII зимних сельских спортивных играх Иркутской области примут участие более 600 человек

20
января

Новый закон объединил процедуры кадастрового учета и регистрации прав

20
января

В супермаркетах «Слата» установят контейнеры для сбора одежды

20
января

В Иркутской области 23 больницам и поликлиникам по итогам года поставили двойку

20
января

Братск намерен судиться с министерством ЖКХ, которое снизило нормы потребления воды

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Кредиты. Иркутск
Цель Вал. Мин.% Макс.% Дата 
Ипотека руб. 8.50 33.00 20.01.17
Потребительский руб. 7.50 45.00 20.01.17
Автокредит руб. 9.00 24.99 20.01.17
Кредиты для бизнеса руб. 3.50 21.00 20.01.17
Вклады. Иркутск (лучшие ставки)
Тип Руб., % Доллар, % Евро, % Дата 
Стандартный, 3 мес. 9.55 1.10 0.90 20.01.17
Стандартный, 6 мес. 10.45 3.00 1.50 20.01.17
Стандартный, 12 мес. 10.50 3.50 1.30 20.01.17
Пенсионный 9.50 2.25 1.00 18.01.17
Инвестиционный 10.50 - - 16.01.17
Детский 7.80 - - 11.01.17
ПИФы. Иркутск (лучшая доход. за 1 год)
Фонды Доход. за 1 год, % Дата 
Фонды акций +129.51 20.01.17
Фонды облигаций +16.27 20.01.17
Смешанные фонды +75.72 20.01.17
Денежные фонды -2.13 20.01.17
Недвижимость-2017: как менялась стоимость жилья в кризис и чего ждать от цен в 2017 году
Помните декабрь 2014-года? Россияне в панике скупают метры, спасая накопления от инфляции и ослабления нацвалюты. Девелоперы так же массово заявляют о повышении цен на 15-20% и как один обещают удорожание «квадрата» в следующем году. Но вышло иначе. Покупательский ажиотаж быстро сменился застоем. Затем — очередной обвал рубля, спад в экономике, сокращение платежеспособного спроса и переизбыток предложения. Чтобы удержаться на плаву в новых реалиях застройщикам и владельцам «вторички» пришлось вступить в ценовую войну за клиента. О том, как изменилась стоимость недвижимости за время кризиса и чего ждать в 2017 году, рассказывает адвокат Олег Сухов

«В кризис растут не только риски, но и возможности»

«В кризис растут не только риски, но и возможности»

Павел Римлянд и его «шоколадная» фабрика. Что компании противопоставляют кризису и росту конкуренции

Сложное время возможностей. Чем запомнился 2016 год иркутским предпринимателям

Комментарии

21
января

Индекс ММВБ продолжает консолидироваться вблизи сильной поддержки, в ближайшее время можем увидеть отскок вверх

21
января

В начале следующей недели можно рассчитывать на отскок

20
января

Перспективы рубля зависят от поведения доллара предстоящим вечером

20
января

Рубль через призму доходности ОФЗ и цен на нефть

20
января

АФК «Система» продаёт свои активы

20
января

АЛРОСА по итогам 2016 года увеличила продажу алмазов на 33,7%

20
января

Инвесторы ждут первых новостей по сокращению добычи нефти

20
января

Возможно смягчение требований к хранению данных

20
января

Речь Трампа на инаугурации оживит рынки

20
января

У золота есть потенциал роста к $1220-1231

20
января

Рубль выдержал вербальную интервенцию

20
января

Валютная пара EUR/USD: противоречия на рынке вызовут разнонаправленные колебания

20
января

Первые указы Трампа могут повлиять на настроение инвесторов

20
января

Прогнозы и комментарии: Счет 11:2 в пользу продавцов

20
января

Курсы валют в Ангарске: 20 января минимальный курс продажи доллара 59,98 руб., евро - 63,98 руб

20
января

Курсы валют в Иркутске: 20 января минимальный курс продажи доллара составил 59,95 руб., евро - 63,95 руб

20
января

Итоги торгов: День за медведями, но шансов на отскок вверх все больше

20
января

Бинбанк успешно исполнил оферту по биржевым облигациям серии БО-03

20
января

Рубль оказался очень чувствительным к вербальным интервенциям

19
января

Русал: ралли еще в самом начале

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