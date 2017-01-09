Новости
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10
января
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Три проблемы российской экономики: бедность, «тень» и неопределенность
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10
января
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10
января
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В иркутском ТРК «КомсоМолл» открыли кинотеатр с 10 залами и парк развлечений
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09
января
Индикаторы
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Дата
|Доллар США
|59.75 (+1.65)
|60.00 (-3.10)
|09.01.17/22:00
|Евро
|62.85 (+1.85)
|63.15 (-3.35)
|09.01.17/22:00
|10 Китайских юаней
|86.46 (-0.14)
|87.30 (+0.30)
|09.01.17/15:57
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Дата
|Доллар США
|59.68 (+1.58)
|60.00 (-3.10)
|09.01.17/20:08
|Евро
|62.72 (+1.72)
|63.15 (-3.35)
|09.01.17/20:08
|10 Китайских юаней
|86.46 (+0.11)
|87.70 (-1.18)
|09.01.17/15:57
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Дата
|Доллар США
|59.68 (+1.71)
|60.00 (-5.03)
|09.01.17/15:57
|Евро
|62.72 (+1.75)
|63.15 (-4.88)
|09.01.17/17:00
|10 Китайских юаней
|86.46 (+0.11)
|87.70 (-1.18)
|09.01.17/15:57
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Дата
|Доллар США
|59.68 (-0.40)
|60.00 (-0.86)
|09.01.17/15:57
|Евро
|62.72 (-0.20)
|63.15 (-1.22)
|09.01.17/15:57
|10 Китайских юаней
|86.46 (+0.11)
|87.70 (-1.18)
|09.01.17/15:57
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Дата
|Доллар США
|59.67 (-0.20)
|60.00 (-0.85)
|09.01.17/17:59
|Евро
|62.71 (-0.06)
|63.15 (-1.21)
|09.01.17/17:59
|10 Китайских юаней
|86.50 (+0.20)
|87.70 (-2.20)
|09.01.17/16:17
|Курсы ЦБ РФ
|Валюта
|Дата
|Курс
|Изм.
|Дата
|Курс
|Доллар США
|10/01
|59.8961
|-0.7608
|31/12
|60.6569
|Евро
|10/01
|63.1125
|-0.6986
|31/12
|63.8111
Все новости
|Кредиты. Иркутск
|Цель
|Вал.
|Мин.%
|Макс.%
|Дата
|Ипотека
|руб.
|8.50
|33.00
|09.01.17
|Потребительский
|руб.
|7.50
|45.00
|09.01.17
|Автокредит
|руб.
|9.00
|24.99
|09.01.17
|Кредиты для бизнеса
|руб.
|3.50
|21.00
|09.01.17
|Вклады. Иркутск (лучшие ставки)
|Тип
|Руб., %
|Доллар, %
|Евро, %
|Дата
|Стандартный, 3 мес.
|9.55
|1.10
|0.90
|09.01.17
|Стандартный, 6 мес.
|10.75
|3.00
|1.50
|09.01.17
|Стандартный, 12 мес.
|10.50
|3.50
|1.30
|09.01.17
|Пенсионный
|9.70
|2.25
|1.00
|09.01.17
|Инвестиционный
|10.50
|-
|-
|09.01.17
|Детский
|7.80
|-
|-
|09.01.17
|ПИФы. Иркутск (лучшая доход. за 1 год)
|Фонды
|Доход. за 1 год, %
|Дата
|Фонды акций
|+110.11
|09.01.17
|Фонды облигаций
|+16.32
|09.01.17
|Смешанные фонды
|+75.72
|09.01.17
|Денежные фонды
|-8.16
|09.01.17
Комментарии
января
Доллар тянется в направлении 61
января
Следствие просит продлить домашний арест Улюкаеву
января
Небольшой откат доллара вниз назрел
января
В начале года котировки биткоина волатильны
января
Индекс ММВБ проторгуется в понедельник в диапазоне 2200-2230 пунктов
января
Доллар вернулся к 60 рублям
января
В новом году тенге чувствует себя уверенно
января
Курс евро уйдёт ниже 62 рублей
января
Курсы валют в Иркутске: 9 января минимальный курс продажи доллара составил 60 руб., евро - 63,15 руб
января
Курсы валют в Ангарске: 9 января минимальный курс продажи доллара 60 руб., евро - 63,15 руб
января
Прогнозы и комментарии: Привлекательные фундаментальные активы можно держать
января
Неплохое начало года для рынка нефти
декабря
Прогнозы и комментарии: Праздник к нам приходит
декабря
Валютный рынок: Рубль в этом году выиграл у всех
декабря
Итоги торгов: Вплотную подобрались к сильному сопротивлению по ММВБ
декабря
Индекс доллара пытается развить восходящую коррекцию
декабря
Индекс ММВБ проторгуется сегодня в рамках отметок 2170-2200 пунктов
декабря
Россия – фаворит среди развивающихся рынков в 2017 году
декабря
Активность в производственном секторе РФ ускорилась до максимума за 69 месяцев
декабря
Под конец года рубль показывает новые рекорды