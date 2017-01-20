Новости

28
января

"Я не знаю этого джентльмена". Сегодня Дональд Трамп проведет телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным

28
января

Сколько будет стоить доллар? Прогноз на 30 января - 3 февраля

28
января

Отмена санкций вернет России доступ к рынку капитала

28
января

Что может спровоцировать обвальную девальвацию рубля?

Индикаторы

Курсы валют: Иркутск Ангарск Братск Усть-Илимск Улан-Удэ Курсы валют на карте
Валюта Покупка Продажа Дата 
Доллар США 59.25 (+0.20) 60.24 (-0.41) 30.01.17/01:00
Евро 63.40 (+0.20) 64.29 (-0.51) 30.01.17/01:00
10 Китайских юаней 86.50 (-0.90) 88.50 (+0.55) 28.01.17/10:01
Валюта Покупка Продажа Дата 
Доллар США 57.57 (-1.48) 62.45 (+1.80) 30.01.17/00:08
Евро 61.57 (-1.63) 66.45 (+1.65) 30.01.17/00:08
10 Китайских юаней 86.50 (-0.90) 88.50 (-0.22) 28.01.17/10:01
Валюта Покупка Продажа Дата 
Доллар США 59.05 (-0.95) 60.65 (+0.20) 28.01.17/11:26
Евро 63.20 (-0.80) 64.80 (+0.20) 28.01.17/11:26
10 Китайских юаней 86.50 (-0.90) 88.50 (-0.22) 28.01.17/10:01
Валюта Покупка Продажа Дата 
Доллар США 59.05 (-0.95) 60.65 (+0.20) 28.01.17/10:01
Евро 63.20 (-0.80) 64.80 (+0.20) 28.01.17/10:01
10 Китайских юаней 86.50 (-0.90) 88.50 (-0.22) 28.01.17/10:01
Валюта Покупка Продажа Дата 
Доллар США 58.69 (-0.90) 60.29 (-0.15) 30.01.17/05:17
Евро 63.11 (-0.80) 64.63 (0.00) 30.01.17/05:17
10 Китайских юаней 86.60 (-0.40) 88.30 (-0.40) 30.01.17/05:17
Курсы ЦБ РФ
Валюта Дата Курс Изм. Дата Курс
Доллар США 28/01 60.3196 +0.6840 27/01 59.6356
Евро 28/01 64.3429 +0.3181 27/01 64.0248
28
января

С ОСАГО сходит краска

28
января

Не для всех. Бесплатная приватизация продлена лишь для крымчан, сирот и проживающих в аварийном фонде

28
января

ГИБДД Иркутска: одна треть автобусов и маршруток ездят с нарушениями

28
января

В России появятся центры электронного декларирования таможенных накладных

28
января

Безопасность во время проведения «Зимниады-2017» под особым контролем

28
января

Метели ожидаются в Иркутской области в последние выходные января

27
января

СМИ: Трамп собирается снять санкции с России

27
января

МЧС намерено привлечь к ответственности создателей «Ледовой карусели» на Байкале

27
января

Мэр Ангарска заявил о намерении Росатома встретиться с Левченко по вопросу развития соцсферы города

27
января

Промсвязьбанк вошел в тройку лидеров по выдаче кредитов МСБ под поручительства Фонда Правительства Москвы

27
января

Экс-главу Еланцов В.Романова и его супругу будут судить за присвоение земли

27
января

Четыре школы и четыре детсада в Иркутской области закрыты на карантин из-за гриппа

27
января

В Иркутске определены лучшие стартапы в сфере «умной» энергетики

27
января

В Братске в отношении гендиректора ООО «Авангард-проект» возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы

27
января

НДФЛ-2017: ФНС рассказала о новшествах декларационной кампании в этом году

27
января

В Иркутской области сертификат на областной материнский капитал в 2016 году получили 6082 семьи

27
января

Общий объем инвестиций, необходимых для реализации проекта по разработке месторождения Сухой Лог, оценивается в 100 млрд рублей

27
января

Сбербанк предлагает подключить услугу электронной регистрации сделок в Росреестре застройщикам и риелторам

27
января

58 млн рублей получит Иркутская область из федерального бюджета на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в 2017 году

27
января

Ввод жилья сократился, уменьшилась безработица: годовые итоги Приангарья

27
января

Средняя выплата в ОСАГО в 2016г выросла на 40% до 69 тыс. рублей

27
января

С 1 января 2017 года ИНН можно получить в любом налоговом органе, независимо от места прописки

27
января

В школах Иркутска с 1 февраля стартует запись в первые классы

27
января

На жилищные сертификаты Приангарью в 2017 году выделят из федерального бюджета почти 300 миллионов рублей

27
января

Депутат Эдуард Дикунов внес в Заксобрание Прибайкалья законопроект о передаче части налога на имущество организаций в местные бюджеты

27
января

За что у иркутских предпринимателей изъяли товар в конце 2016 года

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Кредиты. Иркутск
Цель Вал. Мин.% Макс.% Дата 
Ипотека руб. 8.50 33.00 26.01.17
Потребительский руб. 7.50 45.00 26.01.17
Автокредит руб. 9.00 24.99 26.01.17
Кредиты для бизнеса руб. 3.50 21.00 20.01.17
Вклады. Иркутск (лучшие ставки)
Тип Руб., % Доллар, % Евро, % Дата 
Стандартный, 3 мес. 9.35 1.10 0.90 26.01.17
Стандартный, 6 мес. 10.45 3.00 1.50 26.01.17
Стандартный, 12 мес. 10.50 3.50 1.30 26.01.17
Пенсионный 9.50 2.25 1.00 26.01.17
Инвестиционный 10.50 - - 23.01.17
Детский 7.80 - - 26.01.17
ПИФы. Иркутск (лучшая доход. за 1 год)
Фонды Доход. за 1 год, % Дата 
Фонды акций +120.80 27.01.17
Фонды облигаций +15.86 27.01.17
Смешанные фонды +75.72 27.01.17
Денежные фонды -2.10 27.01.17

«В кризис растут не только риски, но и возможности»

«В кризис растут не только риски, но и возможности»

Сложное время возможностей. Чем запомнился 2016 год иркутским предпринимателям

ВТБ расширяет сотрудничество с ГП «Янта»

Комментарии

28
января

Российские индексы "заложились" на ослабление антироссийских санкций

28
января

На выходные оптимально уходить без открытых позиций

27
января

ЦБ РФ повысил курс доллара и евро до 60,31 и 64,34 руб. соответственно

27
января

Индекс ММВБ проторгуется в пятницу в рамках 2200-2235 пунктов

27
января

Курс доллара пробил уровень 60 руб.

27
января

Котировки золота останутся в диапазоне $1165-1190

27
января

Заметный рост сегодня может быть затруднен

27
января

Ослабление рубля помогло вырасти индексу ММВБ, но помешало росту индекса РТС

27
января

Прогнозы и комментарии: Подали заявку на новые максимумы

27
января

Валютный рынок: Началось бегство из рубля и ОФЗ

27
января

"Детский мир" хочет продать акции с премией

27
января

Доллар намерен закрепиться в коридоре 60-62 руб.

27
января

Стремительный рост ММВБ и падение рубля

26
января

Банк России включил в ломбардный список облигации ООО «СФО ПСБ МСБ 2015»

26
января

Патриарх Кирилл предложил создать в России банки для бедных

26
января

Тенге и рубль умеренно повышаются к доллару

26
января

Рубль реагирует на заявление Минфина

26
января

IPO «Детского мира» пройдет в диапазоне 85-105 руб. за акцию

26
января

Индекс ММВБ проторгуется сегодня в коридоре 2160-2185 пунктов

26
января

Сигнал о нежелательности дальнейшего укрепления рубля подтвердился

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