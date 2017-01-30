Профессионалы умеют использовать любую ситуацию, уверен управляющий банком «БКС Премьер» в Иркутске Эдуард Семёнов. Его карьера финансиста началась накануне кризиса 1998 года. С тех пор в России сформировался полноценный фондовый рынок, которому сегодня по-прежнему есть куда развиваться. Эдуард Семёнов рассказал Газете Дело, чем чревата паника на фондовом рынке и почему инвестиции должны быть рациональными.

Александр Манаков уже более десяти лет занимается организацией и проведением всевозможных мероприятий в Иркутске. Сам себя он называет «вечным двигателем» любого праздника, однако активная работа для него – не повод в свободное время расслабляться на диване. Если есть возможность, он с удовольствием идет… летать. Причем летает всегда по-разному: вниз с башни на веревке, из самолета на парашюте или же плавно лавирует на параплане.

Павел Римлянд и его жена Марина знают толк в хороших продуктах питания. С 1994 года они смогли превратить небольшой бизнес по продаже кондитерских изделий в крупную дистрибьюторскую компанию, которая первой начала поставлять в регион товары многих известных брендов. О том, как меняется бизнес-среда в условиях кризиса, преимуществах кредитов и пользе «умных» финансовых продуктов Павел Римлянд рассказал Газете Дело.