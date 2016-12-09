Газета Дело

Мы уже отвыкли от цены на нефть, превышающей $100 за баррель, в эпоху, когда нефть торгуется немного ниже $50 за баррель. Сейчас трудно предположить, что котировки нефти в обозримом будущем вернутся на этот уровень. Более того, согласно прогнозам некоторых российских экономистов, нефть вновь достигнет уровня в $75 за баррель не ранее 2035 года, а о возвращении котировок на $100 речи не идет, даже если подразумевать долгосрочный период времени. Однако, по мнению Натальи Мильчаковой, замдиректора аналитического департамента Альпари, это возвращение может стать реальностью гораздо раньше, чем мы сегодня предполагаем. Своими прогнозами аналитик поделилась с Газетой Дело.