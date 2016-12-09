Газета Дело
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«В кризис растут не только риски, но и возможности»
Профессионалы умеют использовать любую ситуацию, уверен управляющий банком «БКС Премьер» в Иркутске Эдуард Семёнов. Его карьера финансиста началась накануне кризиса 1998 года. С тех пор в России сформировался полноценный фондовый рынок, которому сегодня по-прежнему есть куда развиваться. Эдуард Семёнов рассказал Газете Дело, чем чревата паника на фондовом рынке и почему инвестиции должны быть рациональными.Читать далее...
ВТБ расширяет сотрудничество с ГП «Янта»[09.12.2016]
ВТБ установил группе предприятий «Янта», объединяющей производителей пищевой и сельскохозяйственной продукции, кредитный лимит общим объемом 1 млрд рублей сроком на год. В рамках лимита уже заключено кредитное соглашение c «Иркутским масложиркомбинатом», входящим в ГП «Янта», на сумму 300 млн рублей.
Поставить на Байкале скульптуру Даши Намдакова, открыть пекарню-кондитерскую или сформировать команду профессионалов – над этими и другими проектами сейчас продолжают работать известные иркутские предприниматели. Накануне Нового года они рассказали Газете Дело о важных итогах, источниках вдохновения и планах на будущее.
«Кто не меняется – тот проигрывает»[02.12.2016]
2016 год прошел в Промсвязьбанке под знаком перемен. А как иначе? Новая экономическая реальность и меняющиеся потребности клиентов не дают стоять на месте. «Сегодня выигрывает тот, кто сумел быстрее конкурентов адаптироваться к новым условиям и предложить лучшие решения», – убежден Александр Логунов, региональный директор ОО «Иркутский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк». О результатах работы банка и планах на будущее он и его команда рассказали Газете Дело.
«Банки адаптировались к ситуации»[02.12.2016]
Алексей Суздальницкий, заместитель регионального директора ОО «Иркутский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк»: Про 2016-й. Наихудшие прогнозы в экономике не...
«Малому бизнесу нужна одна кнопка: нажал и полетел»[05.12.2016]
Девяностые были временем корпоративного банковского бизнеса, двухтысячные – розничного, текущее же десятилетие – эра малых предприятий. Так считает Роман Зильбер, начальник управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка. Мы встретились с Романом в Москве и поговорили о том, почему к малому бизнесу нужен «розничный» подход, зачем банку огромные инвестиции в IT и чем новый интернет-банк Райффайзена для предпринимателей похож на «самолет с одной кнопкой».
«Кто не меняется – тот проигрывает»[02.12.2016]
2016 год прошел в Промсвязьбанке под знаком перемен. А как иначе? Новая экономическая реальность и меняющиеся потребности клиентов не дают стоять на месте. «Сегодня выигрывает тот, кто сумел быстрее конкурентов адаптироваться к новым условиям и предложить лучшие решения», – убежден Александр Логунов, региональный директор ОО «Иркутский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк». О результатах работы банка и планах на будущее он и его команда рассказали Газете Дело.
«Банки адаптировались к ситуации»[02.12.2016]
Алексей Суздальницкий, заместитель регионального директора ОО «Иркутский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк»: Про 2016-й. Наихудшие прогнозы в экономике не...
«Страх брать новые кредиты проходит»[02.12.2016]
Алексей Путилов, начальник управления малого и среднего бизнеса ОО «Иркутский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк»: Про 2016-й. Год был сложным, как и...
Павел Римлянд и его «шоколадная» фабрика. Что компании противопоставляют кризису и росту конкуренции[02.12.2016]
Павел Римлянд и его жена Марина знают толк в хороших продуктах питания. С 1994 года они смогли превратить небольшой бизнес по продаже кондитерских изделий в крупную дистрибьюторскую компанию, которая первой начала поставлять в регион товары многих известных брендов. О том, как меняется бизнес-среда в условиях кризиса, преимуществах кредитов и пользе «умных» финансовых продуктов Павел Римлянд рассказал Газете Дело.
«Молчанов Бар»: бизнес не по правилам[07.11.2016]
Весной 2016 года в Иркутске открылся «Молчанов Бар». К тому времени заведение уже успело больше года проработать в «закрытом» формате и стать хорошо известным в узких кругах. Владелец бара Иван Благодатских рассказал Газете Дело, с чего начинался этот проект и почему они решили «выйти из тени».
Мобильная франшиза: бери и работай![07.11.2016]
Оператор мобильной связи Tele2 поддерживает предпринимателей не только выгодными ценами на корпоративную связь и отличным сервисом. Tele2, открывая новые салоны связи и центры, предлагает предпринимателям присоединиться к мобильному бизнесу и заработать на франшизе. Приобрести франшизу Tele2могут бизнесмены не только из крупных городов, но и из небольших населенных пунктов. В Иркутской области франчайзинговых салонов и центров обслуживания уже 68. Пятнадцатьиз них принадлежат предпринимательнице из Саянска – Татьяне Савенковой. Она рассказала Газете Дело обо всех тонкостях «мобильной» франшизы.
Вдохновляющий бизнес. Как создать успешный интернет-магазин одежды и вывести его на реальные площадки[07.10.2016]
Пять лет назад двум студентам, Марии Ким и Никите Коваленок, пришла в голову идея создать интернет-магазин одежды. Проект оказался актуальным: теперь у ребят есть четыре торговых точки, собственное производство и планы покорить Москву и Питер.
Свободный полет Александра Манакова. Что дают популярному иркутскому ведущему роупджампинг, прыжки с парашютом и полеты на парапланах?[02.12.2016]
Александр Манаков уже более десяти лет занимается организацией и проведением всевозможных мероприятий в Иркутске. Сам себя он называет «вечным двигателем» любого праздника, однако активная работа для него – не повод в свободное время расслабляться на диване. Если есть возможность, он с удовольствием идет… летать. Причем летает всегда по-разному: вниз с башни на веревке, из самолета на парашюте или же плавно лавирует на параплане.
Хулиганская игра джентльменов. Зачем владелец ресторана «bbb» Бенуа де Витте играет в регби[16.09.2016]
Про регби знают все, однако разбираются в нем лишь единицы. В представлении большинства россиян этот спорт – нечто среднее между футболом и гандболом, в котором яйцевидным мячом играют брутальные мужчины. А многие ли в Иркутске знают, что в городе проводятся самые настоящие тренировки по регби? И кто, как не иностранец, лучше всего объяснит нюансы этой диковинной игры? Бельгиец Бенуа де Витте, владелец брассери «bbb», рассказал Газете Дело, почему регби называют хулиганской игрой джентльменов, берут ли в игру девушек, и как проходит загадочный «третий тайм».
Генеральный директор компании «СибАтом» Виктор Бронштейн – коллекционер со стажем. Уже более пятнадцати лет он собирает художественные полотна и скульптуры местных авторов. Изобразительное искусство, по его мнению, – это не только жизнь души («у кого она еще жива в наше бездушное время»), но и инвестиции в будущее детей и внуков. О том, как выбирать картины, почему сибирская живопись наперегонки с лесом уплывает в Китай и зачем открывать галерею, которая «неизвестно, отобьет ли когда-нибудь стартовые вложения», Виктор Владимирович рассказал Газете Дело.
– Неужели вам совсем не страшно летать, Алексей? – Не страшно. Некоторое беспокойство, конечно, присутствует, но не страх. Мы с Алексеем Гердтом, генеральным директором компании «Темерсо», и его инструктором Юрием Стрекаловским садимся в кабину вертолета «Робинсон-66». Шумная «стрекоза» уверенно поднимается в небо, оставляя внизу деревья и дома. Курсанту Гердту предстоит очередной урок в небе под руководством опытного пилота.
Фантастические итоги года[02.12.2016]
Что преподнес уходящий год российскому фондовому рынку? Чего ждать инвесторам от наступающего 2017-го? «Итоги года» подводит Исполнительный директор представительства АО «ФИНАМ» в городе Иркутске Константин Тютрин.
Мы уже отвыкли от цены на нефть, превышающей $100 за баррель, в эпоху, когда нефть торгуется немного ниже $50 за баррель. Сейчас трудно предположить, что котировки нефти в обозримом будущем вернутся на этот уровень. Более того, согласно прогнозам некоторых российских экономистов, нефть вновь достигнет уровня в $75 за баррель не ранее 2035 года, а о возвращении котировок на $100 речи не идет, даже если подразумевать долгосрочный период времени. Однако, по мнению Натальи Мильчаковой, замдиректора аналитического департамента Альпари, это возвращение может стать реальностью гораздо раньше, чем мы сегодня предполагаем. Своими прогнозами аналитик поделилась с Газетой Дело.
Горячая пятерка вопросов о финансах[07.11.2016]
Управляющий офисом БКС Премьер в Иркутске Эдуард Семёнов отвечает на пять наиболее часто задаваемых ему вопросов об экономике и личных финансах.
Из акций – в валюту[07.11.2016]
Индекс ММВБ накануне снова упал до минимальных значений середины августа. В чем причина? Куда уходят деньги с рынка акций? С этим вопросом мы обратились к аналитикам фондового рынка.
Эксперты подводят первые итоги года на рынке коммерческой и жилой недвижимости Иркутска. Если до сих пор условия диктовали девелоперы и застройщики, то теперь пришло время арендаторов и покупателей. О плюсах и минусах нового положения дел, наиболее подходящих объектах для вложения средств, а также растущей роли качества рассказал директор агентства недвижимости «Слобода» Дмитрий Щербаков.
Работать по новым правилам начнут застройщики в 2017 году. Меньше чем через месяц вступят в силу изменения к 214 ФЗ «Об участии в долевом строительстве», которые призваны сделать рынок жилищного строительства более прозрачным и безопасным. Эксперты впрочем считают, что одновременно с этим обновленный закон приведет к росту цены квадратного метра и сокращению числа игроков на рынке.
«Новая реальность» требует новых решений. Участники рынка коммерческой недвижимости Иркутска обсудили тренды, перспективы и «больные» вопросы[02.12.2016]
Круглый стол по коммерческой недвижимости «Рынок коммерческой недвижимости сегодня и завтра: сценарии и прогнозы» состоялся 2 ноября в рамках Деловой программы «Новые решения в сфере недвижимости» XV Ярмарки недвижимости.
Между бизнесом и бюджетом. Как новый налог на имущество скажется на местных предпринимателях[07.11.2016]
До конца ноября станет известно, в какой редакции будет принят закон «О налоге на имущество организаций». В правительстве Иркутской области настаивают на введении налога по максимальной ставке – 2% от кадастровой стоимости объектов. Представители бизнеса утверждают, что это приведет к существенному увеличению налоговой нагрузки, а значит и к серьезным последствиям для экономики региона. Газета Дело решила разобраться в деталях дискуссионного закона.
Прививка от рисков. Как выбрать брокера и чем он поможет при наступлении страхового случая?[07.10.2016]
Страхование бизнеса давно превратилось в инструмент защиты компаний от возможных убытков. В условиях, когда предприятиям все чаще приходится оптимизировать расходы, вопрос выбора квалифицированного страхового брокера становится особенно актуальным. Генеральный директор, член Совета директоров ООО «Страховой Брокер Сбербанка», заместитель председателя Совета СРО «Ассоциация профессиональных страховых брокеров» Александр Газизов знает, какими качествами должен обладать профессиональный брокер. О тонкостях страхования бизнеса и ситуации на рынке он рассказал Газете Дело.
ОСАГО-2015: автоюристы останутся без работы?[22.05.2015]
Помогут ли изменения на рынке ОСАГО снизить давление со стороны автоюристов на страховую отрасль?
Новые тарифы ОСАГО вступили в силу с 12 апреля. Полисы, в среднем, подорожали на 40-60%. Вместе с тем увеличен и лимит выплат: теперь пострадавшим в ДТП будут выплачивать до 500 тысяч рублей вместо прежних 160 тысяч. Как скажутся нововведения на страховщиках и их клиентах? С этим вопросом мы обратились к участникам рынка.
Страхуя жизнь, убить двух зайцев[18.07.2014]
В последнее время истории о том, что кто-то умер от инфаркта или инсульта, «сгорел» от рака в расцвете сил – не редки. Смерть или тяжелая болезнь не спрашивают, сколько тебе лет и готовы ли твои близкие понести этот груз – не только в эмоциональном, но и в финансовом плане.
«Региональный банк знает клиента в лицо»[04.12.2015]
Сила регионального банка – в профессиональном коллективе, стабильной клиентской базе и оперативном принятии решений, убеждены в БайкалИнвестБанке. Начавший свою – уже 25-летнюю – историю с небольшого отделения в Ангарске, сегодня банк работает и за пределами области, а в этом году даже «покорил» столицу. Об итогах работы банка и планах на будущее Газете Дело рассказали руководитель ОАО «БайкалИнвестБанк» Надежда Бобылева, а также сотрудники, стоявшие у истоков банка: заместитель председателя Правления Олег Кондратович, советник председателя Правления Анатолий Марков и руководитель службы внутреннего аудита Николай Щипунов.
Еще несколько лет назад иркутянин Арсений Митин не имел никакого отношения к ресторанному бизнесу. Сегодня он строит сеть своих заведений Mavr-group («Камчатка», «Кинза», «ТеRRитория coffee»). Сколько точек должно быть в сети, чтобы это было прибыльным бизнесом? Чем ресторан похож на продюсерский центр, а его владелец – на хирурга? Почему в 130-й квартал можно зайти лишь «на танке»? Какие возможности открыл кризис и чему научил? Об этом – в нашем интервью.
О том, как живут в «новой реальности» компании и банки, куда идет банковский мир в своем развитии и какой должна быть ключевая ставка Центробанка, чтобы компании уверенно планировали крупные инвестпроекты, Газете Дело рассказал заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка – куратор корпоративного блока Евгений Елисеев.
«За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь» – эта поговорка не про Сергея Маяренкова. Иркутский предприниматель, создатель и руководитель нескольких инновационных бизнес-проектов, успевает заниматься и общественной, и политической деятельностью. «ЧеловекИ», «130 квартал», «Торговая ось центра Иркутска» – список можно продолжать. В чем секрет успешного тайм-менеджмента? Чем хорош инновационный бизнес? Как «130 квартал» поможет «Торговой оси»? И чем «Чайна-таун» будет отличаться от «Шанхайки»? Об этом Сергей Маяренков рассказал Газете Дело.
Книжная полка бизнесмена. Rick Walker, основатель Easy School, – о книгах, которые нужно прочесть, чтобы не «изобретать колесо»[21.04.2014]
На полках книжных магазинов сегодня – сотни книг, «обязательных к прочтению для тех, кто хочет стать успешным бизнесменом». Какую выбрать? Что действительно стоит прочитать? Какие книги признанных гуру бизнеса «срабатывают» у нас, в периферии? В рубрике «Книжная полка» иркутские бизнесмены делятся своими советами.
Топ-5 самых популярных в Иркутске книг о бизнесе[18.10.2013]
«Польза не во многих, но в хороших книгах» – говорил Сенека. Сегодня в магазинах сотни книг, посвященных ведению бизнеса, качествам, необходимым успешному предпринимателю, людям, которые своим примером доказали, что успех приходит к тем, кто много работает. Какую книгу выбрать?
Лучшие школы Иркутской области[18.10.2013]
Родителям в России и в Иркутске в частности не хватало рейтингов школ, на которые можно было бы опереться при выборе учебного заведения. Теперь эти рейтинги появились.
Высшая школа[19.07.2013]
Михаил Винокуров: «Годовой оборот БГУЭП – два миллиарда рублей. Три четверти из них мы зарабатываем сами»
Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Иркутске на 25.11.2016г. (тыс. руб./кв.м)[02.12.2016]
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По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
По данным REALTY.IRK.RU. По вопросам подписки на бюллетень «Рынок недвижимости» обращайтесь: тел. 701-303
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