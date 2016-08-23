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В Иркутске задержаны и посажены под домашний арест участники группы, производившей контрафактный алкоголь

Ленинским районным судом г. Иркутска избрана назначил санкцию в виде домашнего ареста в отношении троих участников группы, которые производили, хранили и реализовывали в предприятиях торговли и общественного питания контрафактный алкоголь в особо крупном размере.

Всего сотрудники правоохранительных органов задержали 5 человек, и изъяли у них немаркированный алкоголь, сумма которого превысила 2 млн рублей.

Следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по п. «б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в особо крупном размере).