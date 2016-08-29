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Куйтунский район оказался лидером по количеству крестьянско-фермерских хозяйств в Приангарье. В регионе завершилась Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года

В Иркутской области, как и во всей России, завершилась Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года. С 1 июля по 15 августа переписчики заполнили 265,5 тысячи бланков переписных листов.

По даны Иркутскстата, было опрошено 2416 крестьянско-фермерских хозяйств и 67 индивидуальных предпринимателей, которые имеют в своем распоряжении соответственно 456 и 27 тыс. га земли соответственно. По сравнению с данными переписи 2006 года общее количество фермеров уменьшилось на 799. Больше всего КФХ насчитали в Куйтунском районе, там числится 424 хозяйственника. Так же много хозяйств в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Ольхонском, Иркутском, Нижнеудинском и Боханском районах.

Число личных подсобных хозяйств в сравнении с данными десятилетней давности изменилось не так кардинально – общее количество ЛПХ в деревне и городе стало меньше лишь на 0,2%.

Больше всего личных хозяйств в Иркутском (21264), Братском (15151) и Тулунском (10247) районах. Всего же по области 184,7 ЛПХ на селе, общая площадь земли в среднем на одно хозяйство составляет 1,3 га.

Подсобные хозяйства городских жителей обследовались на выборочной основе, переписчики задали вопросы 54824 горожанам, которые используют имеющиеся земельные участки для выращивания сельскохозяйственной продукции или имеют сельскохозяйственных животных. В среднем на одно хозяйство в городской черте приходится 0,1 га земли.

Кроме того, в рамках переписи было проверено 1182 садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, которые располагают площадью земли более 25 тыс. га.

Личные участки обследовались не все, лишь попавшие в выборку, количество их превысило 22 тыс. Некоммерческие объединения граждан в основном располагаются в Иркутске и Иркутском районе (421), г. Ангарске (147), г. Братске (98) и Шелеховском районе (83).

Всероссийская сельскохозяйственная перепись в Иркутской области подошла к концу. Собрана информация о размерах, структуре и использовании сельхозугодий, кадровой занятости в АПК, поголовье скота и птицы и о многом другом. Серьезная и трудная работа переписчика закончена. Теперь предстоит информацию обработать и сделать выводы.