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Объявлены победители международного молодежного лагеря «Байкал 2020»

В Иркутской области подвели итоги международного лагеря «Байкал 2020». В выходные на Малом Море состоялось закрытие мероприятия и были озвучены победители.

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Общий премиальный фонд от Правительства Иркутской области составил 1,5 млн. рублей. Еще 14 проектов были отмечены грантами Федерального агентства по делам молодежи, которое выделило на поддержку 2,0 млн. рублей. Реализацию еще одного проекта профинансируют спонсоры, размер гранта составил 100 тыс. рублей.



Всего было распределено 25 грантов, 23 из них получили представители Иркутской области, поэтому и большая часть проектов будет реализована на территории Приангарья.



Первое место и грант в 300 тыс. рублей получил Ярослав Багрия. Иркутянин направит деньги на организацию Международного фестиваля молодежи и студентов городов-побратимов Иркутской области в 2017 году. Мероприятие будут приурочено к 80-летию со дня образования Иркутской области.



Три вторых места и гранты в 200 тыс. рублей от Правительства Приангарья получили Валентина Синявская из Иркутска, Мария Васильева из Шелеховского района и Анастасия Погодаева из Ангарска.



Сразу шесть грантов по 100 тыс. рублей получили Владимир Ходогонов из Нижнеудинского района, Елена Сиданченко из Иркутска, Ирина Бережанская также из областного центра, Анна Зверева из Ангарска, Анастасия Макарова из Бодайбо, Ирина Василишина из Братска.



Победители потратят деньги на реализацию своих проектов по направлениям «Добровольчество», «Диалог культур», «Патриотика», «Инновационные технологии в экологии», «Бизнес».

Участники «Байкал 2020» провели презентацию своих проектов для губернатора региона Сергея Левченко.

На площадке «Инновационные технологии в экологии» Сергею Левченко рассказали, как в машиностроении можно использовать 3D принтер, а в изготовлении отделочных материалов применять отходы деревообработки.



На площадке «Медиа» главе региона начинающие и уже имеющие опыт журналисты представили социальные и новостные ролики собственного производства.



Одной из самых ярких стала площадка «Диалог культур». Сергею Левченко предложили поработать на ткацком станке, рассказали о традиционных для нашей области видах рукоделия и показали национальные костюмы сибирских народов.