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В иркутских школах и детских садах откроется девять ресурсных центров

Девять ресурсных площадок, направленных на развитие муниципальной системы образования, появятся в образовательных учреждениях Иркутска в новом учебном году. Такие поручения руководителям школ и детских садов дал мэр областного центра Дмитрий Бердников на традиционной августовской встрече работников муниципальной системы образования, которая прошла 29 августа.

В центре образования №47 откроется ресурсный центр межструктурного диалога «Содружество», в детском саду №18 – ресурсный центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям с ограниченными возможностями, в детском саду №100 «Берегиня» – ресурсный центр «Лекотека», школе №64 – ресурсный центр билингвального образования, в детском саду №28 - ресурсный центр «Нанотехнологии - дошкольникам», в лицее ИГУ - ресурсный центр «Инженерно-техническое конструирование и робототехника», в школе №80 – ресурсный центр «Робототехника» , в лицее №3 – ресурсный центр по подготовке к международному экзамену «Немецкий языковой диплом», в лицее №2 - ресурсный центр «Лаборатория развития научно-инженерного творчества», сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников поздравил педагогическое сообщество с приближающимся Днем знаний и наградил более 100 работников муниципальной системы образования памятными знаками.

- Муниципальная система образования является флагманом среди других городов и районов области, и мы должны поддерживать эту высокую планку, - подчеркнул глава города. - Несмотря на экономически сложное время, стараемся не снижать темпов развития дошкольного и общего образования. В прошлом году мы открыли 11 детских садов, в этом – откроем три дошкольных учреждения. Мы приступили к долгожданному строительству школ. Сегодня возводятся новые блоки школ №№64 и 66. В микрорайоне Ново-Ленино ударными темпами ведется строительство самой большой инновационной школы на 1275 мест в одну смену. Начато проектирование новых зданий школы №19, а также школы и детского сада в микрорайоне Лесной.