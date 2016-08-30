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Иркутский филиал ПГК увеличил погрузку нефтепродуктов из Восточной Сибири

За 7 месяцев 2016 года Иркутский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез более 2,9 млн тонн нефтепродуктов, на 4% превысив аналогичные показатели 2015 года. Грузооборот в данном сегменте сохранился на уровне 6,4 млрд т-км.

Основную номенклатуру перевозок в цистернах составили дизельное топливо, бензин, мазут.

Положительная динамика обусловлена предоставлением качественного транспортного сервиса, а также увеличением объемов погрузки ключевого клиента ПГК в Восточной Сибири – «РН-Транс», в рамках сервисного контракта компании с «НК «Роснефть».

В частности, за январь-июль 2016 года объемы перевозок дизельного топлива выросли по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 17%, до 903,5 тыс. тонн, бензина – на 46%, до 740 тыс. тонн, мазута – на 23%, до 751 тыс. тонн.

Цистерны следовали со станций Суховская и Суховская-Южная ВСЖД в адрес грузополучателей Восточной Сибири, Забайкальского края, Дальнего Востока, а также на экспорт – в Монголию, Китай, страны СНГ, Латвию, Эстонию.

Для справки: АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В оперировании ПГК – около 170 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.

ПГК входит в железнодорожный дивизион международной транспортной группы Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding). Помимо железнодорожных активов, группа объединяет стивидорные компании на Северо-Западе и Юге страны и крупные российские судоходные активы.