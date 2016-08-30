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В Иркутской области мошенники похитили около 6 млн рублей у инвалидов психоневрологического интерната

Прокуратура Иркутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести жителей Приангарья. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 3,4 статьи 159 УК России (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах), частью 2 статьи 159.3 УК России (мошенничество с использованием платежных карт, принадлежащих другим лицам, путем обмана уполномоченного работника кредитной организации, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину).

По версии следствия, в 2014-2015 годах двое жителей села Тулюшка Куйтунского района Иркутской области организовали кражу сбережений с банковских счетов инвалидов из Тулюшкинского психоневрологического интерната.

К совершению преступлений они привлекли ещё троих человек, которые имели нужные для совершения преступления связи, в т.ч. в банковской сфере, а также иных лиц, выступающих в роли инвалидов интерната, на которых оформлялись счета в банке и выдавались платежные карты. Впоследствии преступники, используя полученные платежные карты, обналичивали деньги в банкоматах г. Иркутска.

Таким образом участникам преступной группы удалось присвоить около 6 млн рублей, принадлежащих инвалидам психоневрологического интерната.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Иркутска.