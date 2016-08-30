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Министерство спорта Иркутской области предоставило комплекты спортинвентаря трем центрам тестирования ГТО

Министерство спорта Иркутской области передало трем центрам тестирования ГТО комплекты спортивного инвентаря и оборудования для оснащения открытых площадок по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Два комплекта получили муниципальные центры тестирования в Ангарске и Иркутске, еще один передан региональному оператору – ресурсно-методическому центру развития физической культуры и спорта области и областному училищу олимпийского резерва, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Как рассказал Илья Резник, министр спорта Иркутской области, комплекты содержат все оборудование, необходимое при выполнении нормативов ГТО. Это электронный лазерный тир, тройной каскад турников, брусья, гимнастические скамьи, гири, снаряды для метания, лыжные комплекты и другое. Все оборудование и инвентарь приобретено за счет средств областного и федерального бюджетов. Иркутской области была предоставлена субсидия из федерального бюджета на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО.