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В ЗАО "Железнодорожник" обнаружены крупные нарушения правил хранения зерна

Госинспекторы Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия в ходе проверки ЗАО Железнодорожник выявили нарушения требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011.

Стены склада, в котором хранится зерно, имеют значительные щели, не препятствующие попаданию атмосферных осадков. Также установлено наличие голубей, чье присутствие может привести к загрязнению зерна вредителями хлебных запасов, что впоследствии отразится на качестве зерна и приведет к ухудшению его потребительских свойств. Птицы также являются переносчиками различных возбудителей болезней у человека и животных: чумы, холеры, брюшного тифа, дизентерии, инфекционной желтухи, туберкулеза, ящура, бруцеллеза и.т.д

Кроме того, на хранящиеся партии зерна пшеницы и овса отсутствуют документы, подтверждающие его качество и безопасность .

По результатам лабораторных исследований отобранных в ходе проверки проб, проведенных ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория», пшеница (масса партии – 30 тонн) не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна», поскольку заражена клещами ( 30 экз./кг).

Нарушения в сфере надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки явились основанием для возбуждения дела в отношении ЗАО «Железнодорожник» и должностного лица по ст. 14.43 и ст. 7.18 КоАП РФ. Выдано предписание об устранении нарушений, исполнение которого будет проконтролировано.