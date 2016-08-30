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Пострадавщих дольщиков квартир, построенных на улице Ядринцева в Иркутске, просят обращаться в следственные органы

В Иркутске следователи устанавливают потерпевших от мошеннических действий, совершенных при строительстве многоквартирного дома по адресу: г. Иркутск, ул. Ядринцева, 33

Следственной частью СУ Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере. Основание для уголовного преследования стали материалы прокурорской проверки по обращениям участников долевого строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Ядринцева, 33. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Установлено, что застройщик ООО «Торговый дом ИЗКВ» заключил с гражданами договоры долевого участия в строительстве.

Однако, при обращении граждан, участников долевого строительства в управление Росреестра по Иркутской области в целях оформления права собственности на квартиры, им было отказано в государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в связи с тем, что в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним, уже имеется запись о государственной регистрации права собственности иного лица на ряд квартир, расположенных в этом жилом доме.

Выяснилось, что право собственности на ряд квартир дома зарегистрировано ООО «СибИнвест», являвшегося генподрядчиком, взамен выполненных работ по возведению двух блок-секций.

Кроме того, разрешение на ввод указанного объекта в эксплуатацию в декабре 2013 года было подписано на основании доверенности, выданной начальником 118 отдела государственного архитектурно-строительного надзора Министерства обороны Российской Федерации.

По данным прокуратуры, этот отдел был расформирован еще в 2011 году и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в 2013 году выдано быть не могло.

Следователи обращаются к гражданам, возможно пострадавшим от действий застройщика, обратиться в СЧ СУ МУ МВД России «Иркутское» по адресу: г.Иркутск, ул.Трудовая, 9 каб.№505, тел 21-25-92.