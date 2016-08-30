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Внеплановые проверки и штраф в отношении ООО "Капитал групп" в Иркутске признаны незаконными

Специалисты аппарата бизнес-омбудсмена Иркутской области оспорили штраф для ООО "Капитал групп".

Весной нынешнего года руководитель ООО "Капитал групп" пожаловался на неоднократные проверки со стороны администрации Иркутска. Предприниматель рассказал, что 22 марта к нему пришли с проверкой неизвестные люди, которые представились сотрудниками мэрии, и провели проверку и составили протокол об административных правонарушениях. Предпринимателя обвинили в том, что он разместил нестационарные торговые объекты в непредусмотренных для этого местах, оказывал развлекательные услуги и продавал игрушки.

Руководитель компании рассказал, что проверку затеяли в его отсутствие. Все документы были даны для подписи администратору парка, более того, он был указан в протоколе как лицо, в отношении которого возбуждено административное дело. Хотя при этом администратор не являлся законным представителем юрлица.

Некоторое время спустя в парке снова появились неизвестные. В этот раз они не представившись, не показав удостоверения и каких-либо разрешительных документов, начали фотосъемку аттракционов и дорожек. На вопросы администратора неизвестные заявили, что являются сотрудниками мэрии. Снова был составлен протокол об административном нарушении, предпринимателю выписан штраф в размере 10 тыс. рублей.

Сотрудники аппарата бизнес-омбудсмена проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что проверки проведены с нарушением норм административного законодательства. Специалисты аппарата бизнес-омбудсмена оспаривали привлечение предпринимателя к административной ответственности в Арбитражном суде. В результате суд признал действия чиновников незаконными и отменил штраф.