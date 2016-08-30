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В Иркутск привезут икону, которой молятся об исцелении онкобольные

Икону, которой молятся об исцелении страдающих онкологическими заболеваниями, доставят в Иркутск на выставку «Православная Русь», сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

VI Выставка-форум «Православная Русь» пройдет в Иркутске со 2 по 8 сентября. В ней примут более 150 светских и церковных организаций из России, Белоруссии, Украины, Молдавии, Греции, Грузии, Черногории. Это монастыри, храмы, издательства, мастерские, а также светские организации, которые сотрудничают с Русской православной церковью.

Главной святыней выставки станет список чудотворной иконы Божией Матери «Всецарица» («Пантанасса»). Перед ней православные молятся об исцелении онкологических больных, а также о страдающих наркоманией и алкоголизмом. В Иркутск его привезут из Благовещенского греческого храма Ростова-на-Дону 1 сентября и сразу доставят в областной онкологический диспансер.

«С этой иконой будет организован крестный ход вокруг онкологического диспансера, затем её выставят в холле учреждения для пациентов и родственников. Со 2 по 8 сентября икона будет находиться на выставке «Православная Русь» в СибЭкспоЦентре, где подойти к ней смогут все желающие. Каждый день в 10.00 перед иконой будут проходить молебны», – сказал руководитель представительства выставочного объединения «РЕСТЭК» Сергей Кулик.

В рамках выставки-форума «Православная Русь» состоится около 30 мероприятий. Посетители познакомятся с православным искусством, литературой, бытом, и смогут приобрести церковную утварь, книги, иконы, облачения, записи лекций, фильмов, духовной и классической музыки, монастырские рукоделия, а также мед, лекарственные травы, традиционные русские сладости.

Место проведения: Выставочный комплекс «Сибэкспоцентр», 1 пав., ул. Байкальская, 253а

Режим работы: 10.00–18.00. Вход свободный