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Минстрой Иркутской области: Ремонт дороги в поселок Маркова будет завершен в октябре следующего года

Выездные проверки объектов дорожного строительства, на которые выделены средства из областного бюджета, проводит министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области. Сегодня заместитель министра Евгений Липатов осмотрел начало работ на дороге в поселке Маркова Иркутского района.

На объект «Капитальный ремонт автомобильной дороги от р. п. Маркова через институт МВД по проезду до автодороги на Падь Мельничную» муниципальному образованию выделена субсидия более 133 млн руб. в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства Иркутской области» 2014 -2020 годы.

Как рассказала мэр муниципального образования Галина Шумихина, строительство дороги для жителей долгожданное.

- Вам нужно приложить все силы, чтобы успеть до конца этого строительного сезона положить асфальт на участке в два километра, включенном в первый этап по графику выполнения работ, - подчеркнул заместитель министра.

Евгений Липатов также обратил внимание подрядчика на исполнение проектных решений, количество работающей техники, наличие инертных материалов. Контракт заключен 25 августа. Ввод всего объекта протяженностью 6,34 км должен быть не позднее 15 октября 2017 года.

Всего в этом году муниципальным образованиям Иркутской области из средств дорожного фонда региона выделено 1 млрд. 129 млн. рублей, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. На них будет отремонтировано и построено почти 60 км дорог в 19 муниципалитетах, среди них: Усольский, Черемховский, Заларинский, Аларский, Киренский и ряд других районов, а также города Иркутск, Ангарск, Братск, Саянск, Свирск. Областному центру выделено 310 млн. рублей, а также 200 млн бюджетного кредита. Как отметили в минстрое, все объекты дорожного строительства с привлечением средств областного бюджета постоянно контролируются – как по срокам, так и по качеству проводимых работ, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.