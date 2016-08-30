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Почти в три раза больше кормов собрали аграрии Иркутской области

Аграрии Иркутской области собрали почти в три раза больше кормов, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава министерства сельского хозяйства региона Илья Сумароков. Уже заготовлено 246 тыс. тонн сена, 178 тыс. тонн сенажа, 109 тыс. тонн силоса.

– Уборочная кампания продолжается, ее темпы позволяют надеяться, что сельхозтоваропроизводители области заготовят корма в полном объеме и с хорошим качеством, создадут резервные запасы, что позволит увеличить продуктивность и поголовье животных и соответственно производство продукции животноводства, – отметил министр.