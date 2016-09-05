Новости

Сбербанк и Правительство Амурской области заключили соглашение о сотрудничестве

5 сентября 2016

На Восточном экономическом форуме Сбербанк и Правительство Амурской области заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и Губернатор Амурской области Александр Козлов.

В числе ключевых направлений сотрудничества, которые предусматривает соглашение, — разработка и финансирование инвестиционных значимых проектов, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнёрства; кредитование регионального бюджета; создание многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг как для физических, так и для юридических лиц.

Кроме того, соглашение предусматривает обслуживание внешнеэкономической деятельности компаний, работающих в регионе; развитие предпринимательства и удалённых каналов обслуживания, внедрение системы безналичных платежей и создание соответствующей инфраструктуры.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2–3 сентября 2016 года. Девиз форума — «Открывая Дальний Восток».

Сбербанк — официальный партнер Восточного экономического форума.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.
Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.


/ СИА /




Реклама на сайте

Другие материалы раздела


05
сентября
2016
 Михаил Волков, ВТБ: Мы намерены нарастить объем льготного финансирования бизнеса в Бурятии до 600 млн рублей
2 сентября Республику Бурятия с рабочим визитом посетил руководитель департамента региональной сети, старший вице-президент банка ВТБ Михаил Волков. Топ-менеджер принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 350-летию столицы республики.
 
05
сентября
2016
 Несмотря на падение цен на овощи, в Иркутской области в августе была зафиксирована инфляция в размере 0,3%
По данным Иркутскстата, стоимость продовольственных товаров уменьшилась на 0,5%. Отмечено значительное падение цен на плодоовощную продукцию: помидоры (на 40%), огурцы свежие (39%), капусту (33%), виноград (27%), картофель (16%), свеклу, морковь (10%) и лук (на 7%). На 1-4% подешевели: рыба мороженая, живая и охлажденная, филе рыбное, молоко питьевое, соль, мед, пшено, чеснок, груши, апельсины и орехи.
 
05
сентября
2016
 Россияне живут в долг и надеются на лучшее
Инфляционные ожидания граждан в августе 2016 года существенно снизились, свидетельствуют результаты последних опросов агентства "инФОМ", сделанных по заказу ЦБ. Будущая инфляция с...
 
05
сентября
2016
 Hyundai Solaris, Ford Focus, Skoda Octavia. Какие автомобили предпочитают службы такси?
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» составило рейтинг наиболее популярных моделей, приобретаемых для служб такси. В тройке лидеров – Hyundai Solaris, Ford Focus и Skoda Octavia. На каких машинах ездят иркутские таксисты?
 
05
сентября
2016
 ВТБ финансирует официального дилера УАЗ в Иркутске
ВТБ предоставил официальному дилеру УАЗ в Иркутской области - компании «УАЗ Центр Иркутск», входящей в ГК «БайкалГазСервис», кредит объемом 50 млн рублей сроком на 1,5 года. Средства будут направлены на финансирование текущей деятельности компании.
 
05
сентября
2016
 Как убедить граждан поддержать повышение пенсионного возраста?
Дмитрий Медведев рассказал липецким пенсионерам, что решений о повышении пенсионного возраста пока не принималось, сообщив при этом, что 90% россиян такую идею не поддерживают, несмотря на то что продолжительность их жизни растет.
 
05
сентября
2016
 "Буратино" бюджету не поможет
По расчетам Минфина, введение акциза на "напитки с добавлением сахара" дало бы бюджету дополнительные 25 млрд руб. в год. Налоги на газировку (прежде всего это кола, а также тамошние...
 
05
сентября
2016
 Александр Верхозин, интернет-маркетолог Diagrun Digital: «Сбербанк 10 лет назад и нынешний Сбербанк – это абсолютно разные организации»
Несколько раз была идея взять ипотеку. Выяснилось, что её можно получить довольно  легко, нужно только работать в правильном месте со всеми справками, платить налоги и, вдобавок, выбрать субсидируемое жилье, дали бы под 12%.
 
05
сентября
2016
 Конфликты на границах. Что делать, если соседи самовольное занимают вашу землю?
Вопросы на тему наложения границ земельных участков поступают в Филиал кадастровой палаты по Иркутской области довольно часто. Что следует предпринять, чтобы избежать такой ситуации и как поступить, если конфликт же произошел? Отвечает Полянская Ольга, инженер отдела контроля и анализа деятельности ФГБУ "ФКП Росреестра".
 
05
сентября
2016
 Лучшие и худшие регионы по доступности покупки нового автомобиля. Иркутск на 22-м месте
19,5% российских семей могут позволить себе купить в кредит недорогую -- стоимостью 470 тыс. руб.-- новую машину. Среднюю по стоимости машину (1,2 млн руб.) могут приобрести лишь 6,6% семей,...
 
05
сентября
2016
 По требованию природоохранного прокурора суд обязал демонтировать забор на береговой полосе Иркутского водохранилища
В ходе проведения проверки исполнения требований водного и земельного законодательства при использовании береговой полосы общего пользования Иркутского водохранилища прокуратура обнаружила установленный гражданином металлический забор на бетонном фундаменте.
 
05
сентября
2016
 В интернет-банке Промсвязьбанка можно оплатить штрафы ГИБДД со скидкой
Промсвязьбанк ввел новую опцию - оплата штрафы ГИБДД с автоматической скидкой 50% через интернет-банк при условии, что с момента выписки штрафа прошло не более 20 календарных дней.  Для...
 
05
сентября
2016
 В какие месяцы лучше покупать доллары?
В этой статье мы разберем динамику курса рубля против доллара с 1999 года и ответим на вопросы о том, в какие месяцы отечественная валюта статистически наиболее сильна, а когда рубль преимущественно находится под давлением.
 
05
сентября
2016
 Сбербанк и Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона заключили соглашение о сотрудничестве
В ходе Восточного экономического форума Сбербанк и Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали Президент,...
 
05
сентября
2016
 ВТБ увеличил объем расчетных операций в юанях на 70% в первом полугодии 2016 года
На фоне развития отношений между Россией и Китаем ВТБ существенно увеличил объем транзакций в китайских юанях. В первом полугодии 2016 года количество платежей в юанях выросло почти на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и превысило 5 тыс. расчетных операций на сумму более 45 млрд. юаней.
 
05
сентября
2016
 Деньги возвращаются: Cash-back от Дальневосточного банка
Один из лидеров регионального финансового рынка ПАО «Дальневосточный банк» и ПАО «НК «Роснефть» реализуют программу лояльности Cash-back для держателей пластиковых карт....
 
05
сентября
2016
 На трех предприятиях Усолья-Сибирского выявлены нарушения законодательства в сфере оборота продуктов питания
В ходе проверки прокуратурой г. Усолье-Сибирское обнаружены многочисленные факты нахождения в обороте опасных и некачественных продуктов питания с просроченным сроком годности.
 
05
сентября
2016
 Альфа-Банк отменил возрастные ограничения при приобретении карты «Next»
С 02 сентября 2016 года Альфа-Банк отменил возрастные ограничения при приобретении молодежной карты «Next». Ранее карту могли приобрести клиенты в возрасте...
 
05
сентября
2016
 Банк ВТБ получил полный доступ к межбанковскому рынку облигаций Китая
Банк ВТБ первым среди российских банков получил полный доступ к межбанковскому рынку облигаций Китая. При содействии Банка Китая завершено построение необходимой инфраструктуры для реализации...
 
05
сентября
2016
 Ольга Дергунова поделилась с акционерами ВТБ планами инновационного и IT-развития Группы
В Москве состоялось очередное заседание Консультационного совета акционеров ВТБ, в котором приняла участие заместительпрезидента-председателя правления банка Ольга Дергунова. Она...
 
05
сентября
2016
 Корпорация развития Сахалинской области и Азиатско-Тихоокеанский банк помогут малому и среднему бизнесу
Корпорация развития Сахалинской области и Азиатско-Тихоокеанский банк в рамках работы Восточного экономического форума подписали соглашение о намерениях реализовать масштабный проект по поддержке...
 
05
сентября
2016
 Россельхозбанк приступил к финансированию строительства крупных молочных комплексов в Воронежской и Калужской областях
При финансовой поддержке АО «Россельхозбанк» в Воронежской и Калужской областях начато строительство крупных животноводческих комплексов группы компаний «ЭкоНива». Объем инвестиций АО «Россельхозбанк» в создание новых объектов составит около 3,6 млрд рублей.
 
03
сентября
2016
 Индекс ММВБ взял высоту 2000. Эксперты ожидают усиления спроса на акции
В пятницу индекс ММВБ впервые в истории преодолел уровень в 2000 пунктов. Восстановление цен на нефть на фоне ожиданий сохранения мягкой денежной политики американской ФРС поддерживает интерес к...
 
03
сентября
2016
 Владимир Путин оставил «Роснефть» в игре. Компания Игоря Сечина сможет побороться за «Башнефть»
Владимир Путин дал первые публичные комментарии по поводу ситуации вокруг приватизации «Башнефти», которые мало что прояснили, однако явно свидетельствуют о том, что...
 
03
сентября
2016
 Сколько будет стоить доллар? Прогноз на 5 - 9 сентября
Резкое снижение цен на нефть в начале минувшей недели привело и к резкому ослаблению российской валюты. Постоянные намеки со стороны представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США о возможном...
 
03
сентября
2016
 Приватизация Роснефти возможна с октября, оценка пакета в $11 млрд близка к действительности
Приватизация госпакета Роснефти может быть осуществлена, начиная с октября, озвученная оценка в $11 млрд близка к действительности, заявил журналистам глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев в...
 
03
сентября
2016
 Председатель совета директоров АТБ Андрей Вдовин выступил на ключевой сессии ВЭФ
Председатель совета директоров Азиатско-Тихоокеанского банка Андрей Вдовин выступил с докладом «Развитие доступности рынка финансовых услуг для предприятий Дальнего Востока» на ключевой...
 
03
сентября
2016
 Mazda Sollers построит новый завод во Владивостоке
Mazda Sollers, которая нарушила год назад соглашение о промышленной сборке и лишилась таможенных льгот, заключила новое соглашение с правительством — специнвестконтракт (СПИК). По контракту...
 
03
сентября
2016
 Инвесторов манят юанем в Россию. Китайский бизнес критикует инфраструктуру и управление
Во Владивостоке прошел первый день работы Восточного экономического форума-2016. Как сообщил вице-премьер Юрий Трутнев, через год следует нарастить инвестиции почти в два раза — до...
 
03
сентября
2016
 «Мы не торгуем территориями». Владимир Путин допустил компромисс по Курилам накануне встречи с Синдзо Абэ
Москва надеется найти компромиссное решение проблемы Курильских островов — об этом в интервью агентству Bloomberg заявил президент России Владимир Путин.  На переговорах лидеров двух...
 
03
сентября
2016
 Прогрессивный НДФЛ: законопроект затронет менее 1% населения с доходом выше 3-5 млн рублей в год
Внесенный в Госдуму законопроект о введении прогрессивной шкалы НДФЛ затронет менее 1% населения с доходом выше 3-5 млн рублей в год. При этом россияне будут обязаны самостоятельно декларировать...
 
03
сентября
2016
 Начаты изыскательские работы для определения границ мемориала в Пивоварихе
Заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова заявила о начале изыскательских работ на территории мемориала жертв политических репрессий в поселке Пивовариха Иркутского...
 
03
сентября
2016
 Работу Черемховского психоневрологического интерната решено возобновить после дезинфекции
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области намерено возобновить после санитарной обработки работу Черемховского психоневрологического интерната, который был закрыт по...
 
03
сентября
2016
 Умер президент Узбекистана Ислам Каримов
Сегодня в Самарканде пройдут похороны президента Узбекистана Ислама Каримова. О его смерти власти Узбекистана сообщили вчера вечером, тем самым официально положив конец циркулировавшим несколько дней слухам о состоянии здоровья и о кончине 78-летнего лидера. Ислам Каримов возглавлял республику в течение 27 лет — еще с тех времен, когда она входила в состав СССР. Российскую делегацию на похоронах возглавит председатель правительства Дмитрий Медведев.
 
03
сентября
2016
 Аналитики Альфа-Банка: Три фактора, которые играют против рубля
После жесткого комментария Джаннет Йеллен из Джексон Хоула инвесторы ждут публикации статистики по рынку труда – сильные цифры будут означать повышение ставки ФРС в сентябре. На этом фоне рубль...
 
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании