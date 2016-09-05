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Сбербанк и Правительство Амурской области заключили соглашение о сотрудничестве

На Восточном экономическом форуме Сбербанк и Правительство Амурской области заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и Губернатор Амурской области Александр Козлов.

В числе ключевых направлений сотрудничества, которые предусматривает соглашение, — разработка и финансирование инвестиционных значимых проектов, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнёрства; кредитование регионального бюджета; создание многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг как для физических, так и для юридических лиц.

Кроме того, соглашение предусматривает обслуживание внешнеэкономической деятельности компаний, работающих в регионе; развитие предпринимательства и удалённых каналов обслуживания, внедрение системы безналичных платежей и создание соответствующей инфраструктуры.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2–3 сентября 2016 года. Девиз форума — «Открывая Дальний Восток».

Сбербанк — официальный партнер Восточного экономического форума.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.