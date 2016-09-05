Сбербанк расширяет сеть точек безналичной оплаты в Иркутской области

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Сбербанк расширяет сеть точек безналичной оплаты в Иркутской области5 сентября 2016
Количество платежных терминалов Сбербанка для осуществления безналичных расчетов на территории Приангарья превысило 25 тысяч. Только в августе более 150 организаций заключили договоры со Сбербанком на услуги эквайринга. Среди них – торгово-сервисные компании, предприятия сферы услуг, медицинские учреждения.
«Безналичная оплата имеет множество преимуществ как для покупателей, так и для продавцов, – комментирует начальник отдела торгового эквайринга Иркутского отделения Сбербанка Виталий Суботко. – Это удобство при расчетах и хранении денежных средств, высокий уровень безопасности, а также возможность участия в бонусной программе «Спасибо от Сбербанка».
Для компаний – это, прежде всего, экономия расходов на инкассацию, а также возможное увеличение объемов продаж».
Подробнее узнать о возможностях безналичных платежей, а также подать заявку на установку терминала эквайринга можно на официальном сайте банка.
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.