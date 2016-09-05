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Сбербанк расширяет сеть точек безналичной оплаты в Иркутской области

Количество платежных терминалов Сбербанка для осуществления безналичных расчетов на территории Приангарья превысило 25 тысяч. Только в августе более 150 организаций заключили договоры со Сбербанком на услуги эквайринга. Среди них – торгово-сервисные компании, предприятия сферы услуг, медицинские учреждения.

«Безналичная оплата имеет множество преимуществ как для покупателей, так и для продавцов, – комментирует начальник отдела торгового эквайринга Иркутского отделения Сбербанка Виталий Суботко. – Это удобство при расчетах и хранении денежных средств, высокий уровень безопасности, а также возможность участия в бонусной программе «Спасибо от Сбербанка».

Для компаний – это, прежде всего, экономия расходов на инкассацию, а также возможное увеличение объемов продаж».

Подробнее узнать о возможностях безналичных платежей, а также подать заявку на установку терминала эквайринга можно на официальном сайте банка.